Μάτζικ: «Εξαιρετική δουλειά η επέκταση του συμβολαίου του ΛεΜπρόν»! (pic)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα μείνει στους Λος Άντζελες Λέικερς μέχρι το 2023! Η μέγιστη (max) επέκταση του συμβολαίου του έγινε γνωστή από τον Σαμς Τσαράνια και περιλαμβάνει αμοιβή $85.000.000!

Αυτό σημαίνει πως ο Τζέιμς, στην ηλικία των 39, θα κερδίζει σχεδόν $42.000.000!!

Ο Τζέιμς είχε συμβόλαιο και αυτή τη σεζόν, ενώ την επόμενη η επιλογή της ανανέωσης ήταν δική του. Πλέον, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες, ο τέσσερις φορές πρωταθλητής θα φοράει τη φανέλα των Λέικερς μέχρι το 2023.

«Εξαιρετική δουλειά από τους Λέικερς και την ιδιοκτήτρια, Τζένι Μπας που υπέγραψαν τον ΛεΜπρόν Τζέιμς σε διετή επέκταση συμβολαίου! Συγχαρητήρια ΛεΜπρόν Τζέιμς!» ήταν η αντίδραση του Μάτζικ Τζόνσον.

Excellent job by @Lakers Owner @JeanieBuss signing LeBron James to a two year extension Congratulations @KingJames!

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) December 3, 2020