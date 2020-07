Καντέρ: Παρουσίασε την Monopoly του Ερντογάν που πας κατευθείαν φυλακή! (pic)

Ο σέντερ των Σέλτικς έκανε ένα ξεκαρδιστικό tweet και παρουσίασε την Erdogan Edition Monopoly με τη φωτογραφία του Τούρκου προέδρου που έχει μόνο την εντολή της φυλακής!

«Είναι το μοναδικό παιχνίδι που έφερα στο Ορλάντο» ήταν το μήνυμα του Καντέρ, ο οποίος εξήγησε πρόσφατα πως ο Ερντογάν έκανε τζαμί την Αγιά Σοφιά για να πάρει ψήφους.

Bruh

The only game I brought with me to the @NBA bubble is

Turkish Monopoly

This is what it looks like pic.twitter.com/0CMelR8F9k

— Enes Kanter (@EnesKanter) July 29, 2020