ΝΒΑ: Ο Γιόκιτς βρίσκεται στο Βελιγράδι και βλέπει την πρώτη ομάδα του (pic)

Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι απλώς η κορωνίδα της Μέγκα Μπέμαξ του super agent Μίσκο Ραζνάτοβιτς, η οποία είναι πιο γνωστή, στο πρόσφατο παρελθόν ως Μέγκα Λεκς αλλά το αρχέτυπο όνομά της είναι Μέγκα Μπάσκετ.

Όλο το σύστημά της αφορά στο να στέλνει παιδιά στο Draft: Νίκολα Γιόκιτς, Βασίλιε Μίτσιτς, Νέμανια Ντάνγκουμπιτς το 2014, Τίμοθι Λουαού – Καμπαρό, Ίβιτσα Ζούμπατς, Ράντε Ζάγκορατς το 2016, Βλάντο Τσάντσαρ, Όγκνιεν Γιάραμαζ, Άλφα Κάμπα το 2017 και Γκόγκα Μπιτάτζε το 2019.

O κορυφαίος σέντερ του ΝΒΑ βρίσκεται στην πατρίδα του και πήγε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την Μέγκα Μπέμαξ κόντρα στην Κρκα σε αγώνα για την Αδριατική Λίγκα.

Joker is in the house#malivelikiklub #megaiznadsvega #megasoccerbet pic.twitter.com/VByYJRFadJ

