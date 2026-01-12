Ο Ερυθρός Αστέρας ξεπέρασε δύσκολα το εμπόδιο της Μπόσνα, επικρατώντας με 97-92 για την Αδριατική Λίγκα.

Ο Ερυθρός Αστέρας επιβλήθηκε της Μπόσνα με 97-92 και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 9-3 στην Αδριατική Λίγκα, πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο (15/1, 21:30) για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ηγήθηκε επιθετικά των «ερυθρόλευκων», σημειώνοντας 20 πόντους με 2/2 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 7/8 βολές, πέντε ασίστ, δύο ριμπάουντ και ένα κλέψιμο σε 27 λεπτά.

Από εκεί και πέρα, ο Νουόρα πρόσθεσε 19 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και τρεις ασίστ, ενώ ο Νίκολα Κάλινιτς είχε 10 πόντους, τρία ριμπάουντ, τρεις ασίστ και δύο κλεψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 31-20, 50-37, 76-63, 97-92.

Group B - Κατάταξη