Ερυθρός Αστέρας-Μπόσνα 97-92: Με Νουόρα και Μίλερ-ΜακΙντάιρ
Ο Ερυθρός Αστέρας επιβλήθηκε της Μπόσνα με 97-92 και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 9-3 στην Αδριατική Λίγκα, πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο (15/1, 21:30) για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ηγήθηκε επιθετικά των «ερυθρόλευκων», σημειώνοντας 20 πόντους με 2/2 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 7/8 βολές, πέντε ασίστ, δύο ριμπάουντ και ένα κλέψιμο σε 27 λεπτά.
Από εκεί και πέρα, ο Νουόρα πρόσθεσε 19 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και τρεις ασίστ, ενώ ο Νίκολα Κάλινιτς είχε 10 πόντους, τρία ριμπάουντ, τρεις ασίστ και δύο κλεψίματα.
Τα δεκάλεπτα: 31-20, 50-37, 76-63, 97-92.
Group B - Κατάταξη
- Τσεντεβίτα Ολίμπια 10-3
- Μπουντούτσνοστ 10-2
- Ερυθρός Αστέρας 9-3
- Σπαρτάκ Σουμπότιτσα 7-6
- Μπόσνα 6-6
- Ζαντάρ 4-9
- Μέγκα Μπάσκετ 4-8
- Ιλιρία 4-10
- Βιέννη 3-9
