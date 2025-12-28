Ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα αγωνιστεί κανονικά με τη φανέλα της Παρτίζαν στην αναμέτρηση κόντρα στην Σπλιτ για την ABA League.

Η Παρτίζαν θα αναμετρηθεί με την Σπλιτ για τη δωδέκατη αγωνιστική της ABA League (20:30), ωστόσο όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Αμερικανός σέντερ μετράει, κατά πάσα πιθανότητα, τις τελευταίες του ημέρες στο Βελιγράδι και στην Παρτίζαν με τον Ολυμπιακό να παρακολουθεί στενά την υπόθεση του η οποία αποτελεί το πιο... καυτό θέμα στη EuroLeaugue.

Ωστόσο, ο Τζόουνς συμπεριλήφθηκε καννικά στη δωδεκάδα του Ζοάν Πενιαρόγια για την αναμέτρηση, παρά τις έντονες φήμες και το τεταμένο κλίμα με τους οπαδούς της σέρβικης ομάδας μετά το φινάλε του παιχνιδιού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.