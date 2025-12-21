Η Ντουμπάι BC πέρασε από την έδρα της Στουντέτσκι και έκανε το 9/9 στην ABA Liga, στο παιχνίδι που επέστρεψε στη δράση ο Ντουέιν Μπέικον.

Με τον Ντουέιν Μπέικον να δίνει κανονικά το παρών, η Ντουμπάι BC ξεπέρασε το εμπόδιο της Ντέρμπι Στουντέτσκι και με το τελικό 67-80, παρέμεινε στην κορυφή της ABA Liga.

Μάλιστα, στην επιστροφή του ο Μπέικον ήταν και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, πετυχαίνοντας 17 πόντους. Σε ένα ματς που τελείωσε στην τρίτη περίοδο, όταν και η Ντουμπάι εδραίωσε διψήφιες διαφορές.

Ο Γιούριτσα Γκόλεματς προχώρησε σε rotation και έτσι δεν υπήρξε άλλος διψήφιος για την ομάδα του, με τους Ντάνγκουμπιτς, Καμπενγκέλε και Πετρούσεφ να σκοράρουν 8 πόντους.

Με αυτήν τη νίκη της, η Ντουμπάι έκανε το 9/9 στην Aba Liga.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 37-42, 49-61, 67-80