Την έκτη της νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στην ABA Liga πέτυχε η Ντουμπάι BC, επικρατώντας με 77-69 της Στουντέτσκι.

Αήττητη παρέμεινε στην ABA Liga η Ντουμπάι BC (6-0), αφού επικράτησε και της Στουντέτσκι (2-4) με σκορ 77-69.

Η ομάδα του Γκόλεματς, ο οποίος προχώρησε σε rotation, είχε μπροστάρη τον Καμένιας. Με τον Βόσνιο σέντερ να σκοράρει 20 πόντους και να μαζεύει 10 ριμπάουντ, σε ένα πολύ γεμάτο ματς και να οδηγεί την Ντουμπάι.

Από κοντά και οι άλλοι τρεις διψήφιοι, Πετρούσεφ, Έλις και Αμπάς. Ο Σέρβος φόργουορντ πέτυχε 13 πόντους, με 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, ένα κλέψιμο, Έλις και Αμπάς ακολούθησαν με 10, ενώ 8 πέτυχε ο Μπέικον σε 18 λεπτά συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 21-16, 37-32, 55-50, 77-69