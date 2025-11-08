Ερυθρός Αστέρας - Μπούντουτσνοστ 95-79: Συνέχισε από εκεί που είχε... σταματήσει με τον Παναθηναϊκό
Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς συνέχισε με την... ίδια φόρα όπως ακριβώς και στην πρόσφατη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό όπου είχε κυριαρχήσει στο παρκέ.
«Θύμα» της αυτήν την φορά ήταν η Μπουντούτσνοστ, την οποία και κέρδισε εύκολα με 95-79 έχοντας πραγματοποιήσει εκπληκτική 3η περίοδο με επιμέρους σκορ 33-17!
Ο Τσίμα Μονέκε ήταν εκείνος που οδήγησε την κούρσα των σκόρερ έχοντας 17 πόντους με 4/7 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 9/10 βολές και 7 ριμπάουντ, την ώρα που ο Ερυθρός Αστέρας είχε άλλους τρεις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.
Συγκεκριμένα ο Γιάγκο Ντος Σάντος είχε 16 πόντους με 3/7 τρίποντα, ενώ οι Κάλινιτς και Ντόμπριτς πρόσθεσαν από 13 πόντους ο καθένας.
Με αυτή τη νίκη ο Ερυθρός Αστέρας έφτασε στο 3-2 ρεκόρ, ενώ αντίστοιχα ήταν η 2η ήττα για την ομάδα από το Μαυροβούνιο (4-2).
Τα δεκάλεπτα: 19-24, 41-41, 74-58, 95-79.
