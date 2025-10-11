Η Παρτίζαν συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στην Αδριατική Λίγκα, επικρατώντας της Σπλιτ με 81-86 και κάνοντας το 2/2 στη διοργάνωση, ενόψει της δεύτερης «διαβολοβδομάδας» της EuroLeague.

Οι «ασπρόμαυροι» κυριάρχησαν στα ριμπάουντ (35-25) και μοίρασαν 20 ασίστ για οκτώ λάθη.

Ο Ντουέιν Γουάσινγκτον ηγήθηκε επιθετικά της Παρτίζαν, σημειώνοντας 23 πόντους με 5/7 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 1/1 βολή, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 21 λεπτά.

Από 'κει και πέρα, ο Κάρλικ Τζόουνς είχε 14 πόντους και 3 ασίστ ενώ ο Στέρλινγκ Μπράουν πρόσθεσε 13 πόντους με 2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ για την Παρτίζαν που στρέφεται στις αναμετρήσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης (15/10, εκτός) και την Μπασκόνια (17/10, εκτός).

Τα δεκάλεπτα: 15-8, 34-38, 53-64, 81-86.