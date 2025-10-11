Παρτίζαν: Έφυγε με το διπλό από το Σπλιτ πριν από τη «διαβολοβδομάδα»
Η Παρτίζαν ξεπέρασε το εμπόδιο της Σπλιτ, επικρατώντας με 81-86 για τη δεύτερη αγωνιστική στην Αδριατική Λίγκα, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 2-0 και ρίχνοντας τους Κροάτες στο 0-2.
Οι «ασπρόμαυροι» κυριάρχησαν στα ριμπάουντ (35-25) και μοίρασαν 20 ασίστ για οκτώ λάθη.
Ο Ντουέιν Γουάσινγκτον ηγήθηκε επιθετικά της Παρτίζαν, σημειώνοντας 23 πόντους με 5/7 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 1/1 βολή, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 21 λεπτά.
Από 'κει και πέρα, ο Κάρλικ Τζόουνς είχε 14 πόντους και 3 ασίστ ενώ ο Στέρλινγκ Μπράουν πρόσθεσε 13 πόντους με 2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ για την Παρτίζαν που στρέφεται στις αναμετρήσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης (15/10, εκτός) και την Μπασκόνια (17/10, εκτός).
Τα δεκάλεπτα: 15-8, 34-38, 53-64, 81-86.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.