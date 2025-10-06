Παρτίζαν: Έφτασε η ώρα για το ντεμπούτο του Μούρινεν
Ο Μίκα Μούρινεν αποφάσισε να αφήσει τις ΗΠΑ και να υπογράψει συμβόλαιο με την Παρτίζαν. Ο «Slim Jesus» έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τις εμφανίσεις του με τη Φινλανδία στο EuroBasket 2025 και βρίσκεται στο Βελιγράδι εδώ και μία εβδομάδα για λογαριασμό των «ασπρόμαυρων».
Ο Μούρινεν δεν αγωνίστηκε στα πρώτα ματς της EuroLeague και, σύμφωνα με δημοσίευμα του Mozzart Sport, αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με την Παρτίζαν στη σημερινή (6/10) αναμέτρηση με την Κρκα, για την 1η αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας. Εάν όλα εξελιχθούν όπως αναμένεται, ο Φινλανδός θα βρεθεί απόψε στο παρκέ της Beogradska Arena.
