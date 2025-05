«Ο Οτζελέγε υπογράφει στον Ερυθρό Αστέρα με ετήσιες απολαβές 1.5 εκατομμύριο δολάρια»!

Ο Ερυθρός Αστέρας διεκδικεί απέναντι στην Μπουντούτσνοστ την πρόκρισή του στους τελικούς της Αδριατικής Λίγκας και σερβικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου έχουν συμφωνήσει με τον Σέμι Οτζελέγε.

Οι ημιτελικοί στην Αδριατική Λίγκα είναι σε εξέλιξη και ο Ερυθρός Αστέρας έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά τις κινήσεις του ενόψει της νέας σεζόν.

Σύμφωνα, λοιπόν, με δημοσίευμα του Telesport, ο Σέμι Οτζελέγε (30χρ., 1.98) αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου!

H ίδια πηγή αναφέρει πως η συμφωνία με τον φόργουορντ της Βαλένθια είναι πολύ κοντά, εξηγώντας ότι πρόκειται για συμβόλαιο διάρκειας 1+1 έτους, με ετήσιες απολαβές 1.5 εκατομμύριο δολάρια.

Φέτος ο Οτζελέγε μέτρησε 11.4 πόντους και 3.5 ριμπάουντ σε 22 συμμετοχές στο EuroCup με τη Βαλένθια. Όσον αφορά την ισπανική λίγκα, μετράει 11.8 πόντους και 3.2 ριμπάουντ σε 32 αγώνες.

CONFIRMED: Zvezda and Ojeleye – it’s close! 🔴⚪



Throughout the day, reports have surfaced that the red-and-whites are the favorites to sign the former NBA player, and our sources confirm that. According to our sources, a contract worth €1,500,000 is on the table, and it… pic.twitter.com/Ovr1ywGyxX