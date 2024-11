Έβγαλε την υποχρέωση η Παρτίζαν, επικρατώντας εντός έδρας της Ντουμπάι BC με σκορ 82-61, διατηρώντας το αήττητο στην Αδριατική λίγκα μετά από οκτώ αγωνιστικές.

Η Παρτίζαν επικράτησε εύκολα εντός έδρας επί της Ντουμπάι BC με σκορ 82-61, κάνοντας το 8/8 στην Αδριατική λίγκα. Πλέον η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μπορεί να καταστρώσει με ηρεμία τα πλάνα της ενόψει της απαιτητικής «διαβολοβδομάδας» της Euroleague που ακολουθεί.

Αναφορικά με το παιχνίδι, μπορεί η ομάδα του Ντουμπάι να ξεκίνησε καλύτερα το ματς, όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.

.@balsa_koprivica just created a brick wall in front of @PartizanBC basket. 🧱🧱



🗣️ And he got standing ovation from the ⚫️⚪️ crowd for this stunning defensive play.#ABALiga pic.twitter.com/TG0xNOhE7a