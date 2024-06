Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς έκλεισε τον κύκλο του ως ομοσπονδιακός προπονητής της Κίνας και πλέον είναι έτοιμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της νεοσύστατης ομάδας από το Ντουμπάι.

Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Κίνας έπειτα από μια διετία, τονίζοντας με σχετικό μήνυμα στο Twitter: «Θα ήθελα να εκφράσω τη ειλικρινή ευγνωμοσύνη προς την ομοσπονδία μπάσκετ της Κίνας και τους υπέρχους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα. Εύχομαι τα καλύτερα στους προπονητές, στον Γιάο Μινγκ και στην ομάδα του και φυσικά, στην Εθνική και στους παίκτες. Ο Σέρβος αδελφός σας θα σας στηρίζει πάντα»!

Η περίπτωση του «Σάλε» έχει έλθει στο προσκήνιο για τη νεοσύστατη BC Ντουμπάι που θα συμμετάσχει στην Αδριατική Λίγκα της σεζόν 2024/25 με φόντο τη μελλοντική παρουσία στις διοργανώσεις της EuroLeague Basketball, επιστρέφοντας στους πάγκους σε συλλογικό επίπεδο μετά από τη θητεία του στη Φενέρμπαχτσε (2021/22).

My sincere gratitude towards Chinese Federation and to beautyful people i’ve met and have worked with.I wish all the best to Coaches,to Yao Ming and all his crew and of course to the Team,to the players.Go Team China-your serbian brother will be supporting!Xie xie🇨🇳🇷🇸👊Good luck!