Ντουμπάι BC: «Δεν θα φέρουμε τον Ταβάρες και τον Τζέιμς, δεν είναι σκοπός να πάρουμε την ABA League»

Η Ντουμπάι BC έδωσε την πρώτη συνέντευξη Τύπου, παρουσίασε το πλάνο της, με τον general manager της ομάδας να εξηγεί ότι στο ρόστερ δεν θα μπουν παίκτες όπως ο Εντι Ταβάρες και ο Μάικ Τζέιμς.

Η Ντουμπάι BC έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα και ακόμα δεν την έχουμε δει όχι να παίζει, αλλά να σχηματίζεται. Οι υπεύθυνοι της ομάδας παρέθεσαν συνέντευξη Τύπου, η οποία ουσιαστικά είχε χαρακτήρα παρουσίασης, με την ομάδα να ενσωματώνεται στην ABA Liga, αλλά και στο EuroCup.

O general manager της ομάδας, Ντέγιαν Καμενάσεβιτς εξήγησε ότι η ομάδα δεν θα έχει έδρα στο Βελιγράδι ή το Τσάτσακ, αλλά στο Ντουμπάι και θα χρησιμοποιήσει την Coca Cola Arena, χωρητικότητας 17.000 θεατών. «Δεν περιμένουμε να έχουμε το κοινό του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του Αστέρα ή της Παρτίζαν, αλλά το 90% των κατοίκων του Ντουμπάι είναι ξένοι. Λατρεύουν το μπάσκετ και δεν υποστηρίζουν κάποια ομάδα», είπε.

Και πρόσθεσε, αναφορικά με τον προπονητή και το ρόστερ: «Επειδή όλοι είναι υπό συμβόλαιο, δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε το όνομά του. Δεν μπορούμε να φέρουμε τον Έντι Ταβάρες ή τον Μάικ Τζέιμς. Θα είμαστε ανταγωνιστικοί με ένα νορμάλ μπάτζετ για τη λίγκα την πρώτη σεζόν. Πρέπει να μάθουμε, να κάνουμε λάθη, να κερδίσουμε εμπειρίες και να καταλάβουμε το πρωτάθλημα».

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι η κατάκτηση της ABA Liga δεν αποτελεί προτεραιότητα, ενώ τόνισε ότι ακόμα και αν κερδίσουν το πρωτάθλημα, δεν θα αγωνιστούν στη EuroLeague ή το EuroCup.

Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι η νέα ομάδα από το Ντουμπάι πρόκειται να πάρει wild card και θα αγωνιστεί στην επόμενη έκδοση του EuroCup (σεζόν 2024-2025).

#ABALiga and BC Dubai held a joint press conference on the occasion of joining BC Dubai to the #ABALiga family.



Read more at: https://t.co/xZq9eZnwlw pic.twitter.com/o96tvbcany