Η Παρτίζαν έκανε ρεκόρ προσέλευσης στην ABA Liga, με 22.198 θεατές στην Stark Arena για τον 5ο τελικό κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο πέμπτος τελικός της ABA Liga, ανάμεσα στην Παρτίζαν και τον Ερυθρό Αστέρα, έκρυβε και ένα ρεκόρ. Στην Stark Arena εμφανίστηκαν 22.198 θεατές για να παρακολουθήσουν τον τελικό που θα στέψει τη νέα πρωταθλήτρια.

Μάλιστα, στην αρχή της καταμέτρησης ο θεατές ήταν 22.195, ωστόσο στη συνέχεια αυξήθηκαν κατά τρεις.

Αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά που η Παρτίζαν καταγράφει ρεκόρ προσέλευσης, αφού πριν από επτά ημέρες στο γήπεδο ήταν 18.477 θεατές.

Πάντως, η επίσημη χωρητικότητα της Stark Arena είναι 19.394 θεατές.

