Τον πέμπτο τελικό ανάμεσα στην Παρτίζαν και τον Ερυθρό Αστέρα παρακολουθεί από την εξέδρα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από το κρίσιμο Game 5, Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας. Ο πρώην σέντερ της Παρτίζαν, του Ολυμπιακού και της ΤΣΣΚΑ Μόσχας βρέθηκε στην Stark Arena για να παρακολουθήσει από κοντά το ματς που θα κρίνει το φετινό νικητή της ABA Liga.

Ο Μιλουτίνοφ είχε ταξιδέψει και στην Ελλάδα, όπου παρακολούθησε από την εξέδρα και τους τελικούς της Α1, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Δείτε το βίντεο:

Nikola Milutinov @ Stark Arena for the GAME 5 between Partizan & Crvena Zvezda 👏pic.twitter.com/tFwdbhaCsH