Η Παρτίζαν έκανε μεγάλη ανατροπή και κατάφερε να επικρατήσει του Ερυθρού Αστέρα με 92-81 στο ντέρμπι της Σερβίας στην ABA Liga.

Μεγάλη ανατροπή στο ντέρμπι της ABA Liga για την Παρτίζαν κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Η ομάδα του Oμπράντοβιτς κατάφερε να επικρατήσει με 92-81 (έχανε με 28-48 στο 19') και με αυτόν τον τρόπο να ανέβει στο 19-2, όντας στην πρώτη θέση της κατάταξης. Στον αντίποδα το σύνολο του Ιβάνοβιτς έπεσε στο 17-3 και βρίσκεται στην δεύτερη θέση.

Ο Ερυθρός Αστέρας πήγε στο ημίχρονο με προβάδισμα 14 πόντων (34-48) και τον Φακούντο Καμπάτσο να έχει 21 πόντους στα πρώτα 20 λεπτά. Όμως στη συνέχεια οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και έφτασαν στη μεγαλή ανατροπή, με τον Λεσόρ να είναι ο πρωταγωνιστής.

1⃣7⃣,1⃣2⃣4⃣@PartizanBC fans set the new single-game attendance record in AdmiralBet #ABALiga!



Read more at: https://t.co/odbO4FABNI pic.twitter.com/HXDjS1zkZ7