Ο Φακούντο Καμπάτσο πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα στην Αδριατική Λίγκα, εν αναμονή της συμμετοχής του στην EuroLeague, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί MVP του Ιανουαρίου.

Ο Φακούντο Καμπάτσο μετρά αντίστροφα για το πέρας του Φερβρουαρίου που θα σημάνει και το «πράσινο φως» για τη συμμετοχή του στα παιχνίδια της EuroLeaugue. Προς το παρόν, ο Αργεντινός άσσος αγωνίζεται μόνο στα παιχνίδια της ABA League και... μοιράζει υποσχέσεις με τις εμφανίσεις του.

Για τον Ιανουάριο, ο Ερυθρός Αστέρας μέτρησε μόνο νίκες στις πέντε αναμετρήσεις που κλήθηκε να δώσει και ο Καμπάτσο χάριν στις επιδόσεις τους με 14.4 πόντους, 3.4 ριμπάουντ, 7.2 ασίστ και 3 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε αυτά, αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης του μήνα για τη Λίγκα.

«Προσπαθώ πολύ κάθε μέρα για να παίζω όσο καλύτερα γίνεται...Είδα πολλές σημαίες της Αργεντινής και νιώθω την υποστήριξη όλη την ώρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε κάθε παιχνίδι. Μας δίνει μεγάλο κίνητρο να δώσουμε ό,τι έχουμε σε κάθε ματς. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να ανταποδώσουμε στους φιλάθλους μας την υποστήριξη που μας δείχνουν» δήλωσε ο ίδιος.

