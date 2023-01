Ζοτς: «Ντούσκο Ομπράντοβιτς; Δεν ξέρεις πως με λένε;» (vid)

Ο υπεύθυνος της συνέντευξης Τύπου μπέρδεψε το όνομα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η αντίδραση του βετεράνου κόουτς ήταν ξεκαρδιστική.

Η Παρτίζαν είχε 13/22 τρίποντα στην Ποντγκόριτσα και επικράτησε εύκολα της Στουντέντσκι με 100-81 για την Αδριατική Λίγκα. Ωστόσο το highlight της βραδιάς ήρθε κατά τη συνέντευξη Τύπου όπου η παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έγινε ως... Ντούσκο!

Ο ίδιος αρχικά χαμογέλασε λέγοντας πως «Ντούσκο μπορεί να είναι κάποιος άλλος, αλλά εκείνος όχι».

Και ο διάλογος που ακολούθησε ήταν ο εξής:

When you get confused between Crvena Zvezda / Partizan and call Zeljko 'Dusko Obradovic' 🤣



🎥 @kkscderby pic.twitter.com/CLiwFSL4BH