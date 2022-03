Η Παρτίζαν (18-3) αναδείχθηκε νικήτρια στο ντέρμπι της Αδριατικής, επικρατώντας με 72-80 της Μπουντούτσνοστ (14-5) στην Ποντγκόριτσα.

Στο μεγάλο ντέρμπι της Αδριατικής Λίγκας, η Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θριάμβευσε στην έδρα της Μπουντούτσνοστ, επικρατώντας με διαφορά οκτώ πόντων.

Μαντάρ, Αβράμοβιτς και Πάντερ με 13 πόντους έκαστος ηγήθηκαν επιθετικά για τους Ασπρόμαυρους, με τον ΛεΝτέι να προσθέτει 12 πόντους και τον Κοπρίβιτσα να είναι επίσης διψήφιος με 10.

Οι Μαυροβούνιοι είχαν ως πρώτο σκόρερ τον Κέντρικ Πέρι με 16 πόντους με 5/8 σουτ εντός πεδιάς, με τον Τζάστιν Κομπς να σταματά στους 15 με 3 τελικές πάσες.

Εξάλλου, ο Ουίλι Ριντ (10π., 6ριμπ.), πρώην σέντερ του Ολυμπιακού, χάρισε στο κοινό ένα απίθανο κάρφωμα το οποίο μπορείτε να δείτε παρακάτω:

