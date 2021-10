Ο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στο Τσάτσακ και το γήπεδο σηκώθηκε στο πόδι (vid)

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε ως αντίπαλος στη γενέτειρά του, το Τσάτσακ και οι φίλαθλοι της Μπόρατς αποθέωσαν τον Ζοτς που γύρισε σπίτι του ως ο κορυφαίος προπονητής του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Το καλεντάρι της 6ης αγωνιστικής στην Αδριατική Λίγκα έστειλε την Παρτιζάν στο Τσάτσακ για την αναμέτρηση με την Μπόρατς και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στη γενέτειρά του για να αντιμετωπίσει την πρώτη ομάδα του.

Ο Ζοτς φόρεσε τη φανέλα της Μπόρατς Τσάτσακ την περίοδο 1978-84 πριν μετακομίσει στο Βελιγράδι για λογαριασμό της Παρτιζάν κι εν συνεχεία εξελιχθεί στον πολυνίκη προπονητή στην ιστορία της EuroLeague / Κυπέλλου Πρωταθλητριών.

Απόψε (30/10) επέστρεψε στο Τσάτσακ και οι συντοπίτες του τον αποθέωσαν με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, χαρίζοντας του ένα πολύ όμορφο standing ovation.

For the 1st time in his coaching career, legendary Željko Obradović is part of an official game that is being played in his hometown Čačak.



