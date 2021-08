Από το Περιστέρι, στην Αδριατική Λίγκα ο Τρε ΜακΛίν (pic & vid)

Έπειτα από μια αξιόλογη σεζόν με το Περιστέρι, ο Αμερικανός φόργουορντ θα συνεχίσει την επαγγελματική καριέρα του στο πρωτάθλημα της Αδριατικής, με τη φανέλα της κροατικής Σπλιτ.

Συμβόλαιο συνεργασίας με την ΚΚ Σπλιτ (που συμμετέχει στην Αδριατική Λίγκα) υπέγραψε ο πρώην παίκτης του Περιστερίου, Τρε ΜακΛίν, έπειτα από μια γεμάτη χρονιά στην δυτικά προάστια. Η μεταγραφή του Αμερικανού φόργουορντ, που ήταν ελεύθερος στην αγορά, ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από τον κροατικό σύλλογο.

Ο 28χρονος παίκτης προέρχεται από αξιόλογη σεζόν καθώς μέτρησε 11.1 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ σε 25 παιχνίδια της Basket League πέρσι με την ομάδα του Περιστερίου, ενώ στο Basketball Champions League κατέγραψε 8.5 πόντους και 3.8 ριμπάουντ πάσες σε 6 ματς.

Η Σπλιτ γίνεται ο 5ος ευρωπαϊκός σταθμός της καριέρας του ΜακΛίν, μετά τις ρωσικές Άβτοντορ και Πάρμα, την γερμανική Μπάμπεργκ και φυσικά, πιο πρόσφατα, το Περιστέρι.

IT'S OFFICIAL: @kksplit_ signed with Tre McLean! Welcome to #ABALiga!



