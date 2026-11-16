Ο Πρωτέας Βούλας επικράτησε του Κρόνου Αγ. Δημητρίου με 77-76, σε ματς που εξελίχθηκε σε «θρίλερ».

Με «θρίλερ» που… έσπασε καρδιές ολοκληρώθηκε η 8η αγωνιστική της Elite League, εκεί όπου ο Πρωτέας Βούλας επικράτησε του Kronos BC Plasis με 77-76, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με ένα σουτ του Ντέιβιντ Ζαν-Μπατίστ στα 33.4 δευτερόλεπτα για τη λήξη να χαρίζει την νίκη στην ομάδα των Νοτίων προαστίων, που είχε σειρά και άλλων πρωταγωνιστών, για να ανέλθει με 5-3 στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, αφήνοντας εκείνη του Αγίου Δημητρίου στο 2-6.

Πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους ο Κόης με 17 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Γκαθράιτ με 21π.

Διαιτητές: Λεβεντάκος-Σκαλτσής-Ουσταμπασίδης (Ηπιώτης)

Δεκάλεπτα: 22-10, 36-33, 59-55, 77-76

Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Δήμου 6 (1), Ζαν Μπατίστ 14 (3), Μερμίγκης 4, Ολαγίνκα 16, Κόης 17 (5), Μπέλη 4, Κάλλας, Κολσούζογλου 8, Αναστασόπουλος 8 (2)

Kronos BC Plasis (Ξιούρας): Κιούσης, Μπελ, Γκαθράιτ 21 (1), Παπαδιονυσίου 7, Γκρέκας 15 (2), Γράβας 6 (1), Δέλγας 2, Τζιάλλας 2, Μαστόρος 13 (3), Βασιλαντωνάκης, Τσουργιάννης 10

Η 8η αγωνιστική της Elite League (13-16/11):

Παρασκευή 13/11 (16:30):

Γλαύκος Έσπερος – Κόροιβος 67-81

Σάββατο 14/11 (17:00):

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola 74-65

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Πανιώνιος Cosmorama Travel 78-93

Evertech Παπάγου – Kerakoll ΑΓΕΧ 87-75

Πανερυθραϊκός – Αμύντας 85-90

Ψυχικό – Μαχητές Πειραματικό 71-60

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC 78-66

Δευτέρα 16/11 (21:15):

Πρωτέας Βούλας – Kronos BC Plasis 77-76

Η επόμενη αγωνιστική (9η, 20-23/11):

Παρασκευή 20/9 (17:00):

Kerakoll ΑΓΕΧ – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου

Σάββατο 21/9 (17:00):

Kronos BC Plasis – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Evertech Παπάγου

Μαχητές Πειραματικό – Πανερυθραϊκός

Αμύντας – Γλαύκος Έσπερος

Κόροιβος – Πρωτέας Βούλας

Δευτέρα 23/9 (20:00):