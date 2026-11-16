Πρωτέας Βούλας - Κρόνος Αγ. Δημητρίου 77-76: Πήραν το «θρίλερ» οι γηπεδούχοι
Με «θρίλερ» που… έσπασε καρδιές ολοκληρώθηκε η 8η αγωνιστική της Elite League, εκεί όπου ο Πρωτέας Βούλας επικράτησε του Kronos BC Plasis με 77-76, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με ένα σουτ του Ντέιβιντ Ζαν-Μπατίστ στα 33.4 δευτερόλεπτα για τη λήξη να χαρίζει την νίκη στην ομάδα των Νοτίων προαστίων, που είχε σειρά και άλλων πρωταγωνιστών, για να ανέλθει με 5-3 στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, αφήνοντας εκείνη του Αγίου Δημητρίου στο 2-6.
Πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους ο Κόης με 17 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Γκαθράιτ με 21π.
Διαιτητές: Λεβεντάκος-Σκαλτσής-Ουσταμπασίδης (Ηπιώτης)
Δεκάλεπτα: 22-10, 36-33, 59-55, 77-76
Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Δήμου 6 (1), Ζαν Μπατίστ 14 (3), Μερμίγκης 4, Ολαγίνκα 16, Κόης 17 (5), Μπέλη 4, Κάλλας, Κολσούζογλου 8, Αναστασόπουλος 8 (2)
Kronos BC Plasis (Ξιούρας): Κιούσης, Μπελ, Γκαθράιτ 21 (1), Παπαδιονυσίου 7, Γκρέκας 15 (2), Γράβας 6 (1), Δέλγας 2, Τζιάλλας 2, Μαστόρος 13 (3), Βασιλαντωνάκης, Τσουργιάννης 10
Η 8η αγωνιστική της Elite League (13-16/11):
Παρασκευή 13/11 (16:30):
- Γλαύκος Έσπερος – Κόροιβος 67-81
Σάββατο 14/11 (17:00):
- Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola 74-65
- Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – Πανιώνιος Cosmorama Travel 78-93
- Evertech Παπάγου – Kerakoll ΑΓΕΧ 87-75
- Πανερυθραϊκός – Αμύντας 85-90
- Ψυχικό – Μαχητές Πειραματικό 71-60
- Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC 78-66
Δευτέρα 16/11 (21:15):
- Πρωτέας Βούλας – Kronos BC Plasis 77-76
Η επόμενη αγωνιστική (9η, 20-23/11):
Παρασκευή 20/9 (17:00):
- Kerakoll ΑΓΕΧ – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου
Σάββατο 21/9 (17:00):
- Kronos BC Plasis – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή
- Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου
- Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Evertech Παπάγου
- Μαχητές Πειραματικό – Πανερυθραϊκός
- Αμύντας – Γλαύκος Έσπερος
- Κόροιβος – Πρωτέας Βούλας
Δευτέρα 23/9 (20:00):
- Πανιώνιος Cosmorama Travel – Ψυχικό
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