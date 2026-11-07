Με επιβλητική εμφάνιση και πρωταγωνίστριες τις Πρινς και Κέιβ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Πρωτέα Βούλας με 100-54, αφήνοντας πίσω του την ήττα από τον Ολυμπιακό.

Μετέτρεψε την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο ο Παναθηναϊκός! Οι «πράσινες» δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Πρωτέα Βούλας, έφτασαν με χαρακτηριστική άνεση στην 100άρα (100-54) και επέστρεψαν με εμφατικό τρόπο στις νίκες στην Allwyn WBL1 ανεβαίνοντας στο 5-1 της βαθμολογίας.

Οι «πράσινες» επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, χτίζοντας διψήφια διαφορά ήδη από την πρώτη περίοδο (25-9). Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ συνέχισε στον ίδιο δρόμο και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 27 πόντων (49-22), έχοντας ουσιαστικά βάλει τις βάσεις για την επικράτησή της.

Η διαφορά πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν ο Παναθηναϊκός έφτασε μέχρι και το +50 (79-29), μετατρέποντας το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε τυπική διαδικασία. Το τελικό 100-54 επισφράγισε την κυριαρχία του «τριφυλλιού».

Πρώτη σκόρερ ήταν η Πρινς με 25 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ εξαιρετική παρουσία είχε και η Κέιβ, η οποία ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 14 πόντους και 15 ριμπάουντ. Για τον Πρωτέα, η Ποϊντέξτερ σημείωσε 11 πόντους, αν και πολύ άστοχη και η Ιουάλα πρόσθεσε 10.

Τα δεκάλεπτα: 25-9, 49-22, 79-32, 100-54

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Πρινς 25, Χατζηγιακουμή 3(1), Κέιβ 14, Κάρτερ 13(2), Κριμίλη 11(1), Μπετζένι 5, Σταμολάμπρου 17(3), Δαμουλάκη 11, Κωτούλα, Μηλιτσοπούλου, Τουλούπη 1.

Πρωτέας Βούλας (Κωνσταντόπουλος): Ποϊντέξτερ 11(2), Πολυμένη 4, Νούνιεθ 4, Πέρι 4, Ιβουάλα 10, Κελεμένη, Γρηγοροπούλου 8, Ανδρικοπούλου 4, Τουμπανιάρη 4, Χουσελά 4, Προδρομίδη 1.

6η Αγωνιστική – Αποτελέσματα

ΠΑΟΚ-Αθηναϊκός Qualco 63-99

Άρης-Ολυμπιακός 58-95

Αμύντας-Πανσερραϊκός Fibran 80-52

Κρόνος BC Plasis-ΠΑΣ Γιάννινα 59-70

Παναθηναϊκός-Πρωτέας Βούλας 100-54

18.30 Παναθλητικός-Πάνθηρες Καβάλας