Οι Σοφάδες επικράτησαν με 70-55 του ΓΑΣ Κομοτηνής και επέστρεψαν στον δρόμο των επιτυχιών στο πρωτάθλημα της Elite League.

Στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 7ης αγωνιστικής της Elite League, οι Σοφάδες έκαμψαν την αντίσταση του ΓΑΣ Κομοτηνής με 70-55 και επέστρεψαν στις νίκες, έχοντας σε εξαιρετική κατάσταση τον Χάρπερ.

Οι γηπεδούχοι ήταν τα «αφεντικά» της αναμέτρησης με τους Διαμαντάκο και Χάρπερ, να... οδηγούν. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στη λήξη του ημιχρόνου στους πέντε πόντους (33-28) αλλά δεν κατάφεραν σε κανένα σημείο να γίνουν διεκδικητές του «ροζ φύλλου».

Ο Χάρπερ σταμάτησε στους 18 πόντους και ο Μαυροειδάκος είχε πληθωρική παρουσία με 7 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, για τους νικητές.

Οι διαιτητές: Νικολαϊδης-Ντόγκας-Κανελλίδης (Μανασής)

Τα δεκάλεπτα: 21-12, 33-28, 49-38, 70-55

ΣΟΦΑΔΕΣ (Κακλαμάνος): Καραμίντζος 2, Χάρπερ 18 (3/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/4 βολές), Μαυροειδάκος 7, Κωστόπουλος 8 (2/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Χάρις 9 (2/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Σταματίου 2, Καλλιακούδας 4 (1), Διαμαντάκος 14 (5/8 δίποντα, 4/5 βολές, 7 ριμπάουντ), Ντιπτσής 2, Τσαχτσίρας, Καρυώτης 4

ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ (Λιόγας): Λυκογιάννης, Πέιν 15 (6/14 δίποντα, 3/6 βολές), Βίκτορ 8 (1/8 δίποντα, 1/1 δίποντα, 3/8 βολές), Βλάσσης, Τουλούπης 10 (2/5 δίποντα, 1/1 τρίποντα, 3/4 βολές), Περρής, Λαγός 2, Σπυριδονίδης 8 (1/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Δρέλλας 4, Ανδρέου 2, Σπρίντζιος 6, Μόρα

Το πρόγραμμα 7ης αγωνιστικής



Σοφάδες – ΓΑΣ Κομοτηνή 70-55

Μέγαρα – Πρωτέας Βούλας (07/11, 17:00)

ΑΓΕΧ – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (07/11, 17:00)

Λαύριο – Παπάγος (07/11, 17:00)

Πανιώνιος – Μαχητές Πειραματικό (07/11, 17:00)

Αμύντας – Ψυχικό (07/11, 18:00)

Κρόνος – Γλαύκος Έσπερος (07/11, 19:00)

Κόροιβος – Πανερυθραϊκός (09/11, 20:00)