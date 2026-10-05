Κρόνος Αγίου Δημητρίου - Πανιώνιος 51-70: Άνετα στην πρεμιέρα τους στην Elite League οι κυανέρυθροι
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε την πορεία του στο πρωτάθλημα της Elite League ο Πανιώνιος. Οι κυανέρυθροι δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 70-51 του Κρόνου Αγίου Δημητρίου για την πρώτη αγωνιστική στο ματς που έριξε την αυλαία της πρωτης στροφής του πρωταθλήματος.
Για τους νικητές ο Μπιουκάναν είχε 14 πόντους, ο Χριστοφίλης πρόσθεσε 11 πόντους, ενώ ο Καμαριανός σταμάτησε στους 12. Από την άλλη πλευρά ο Μαστορος με τον Τσουργιάννη είχαν από 9 πόντους.
Στην 2η αγωνιστική ο Πανιώνιος υποδέχεται τον ΓΑΣ Κομοτηνή, ενώ ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου φιλοξενείται από τον Κόροιβο.
Τα δεκάλεπτα: 19-11, 35-31, 44-47, 51-70
Κρόνος (Καραμπάς): Ουίρ 7, Γκαθράιτ 5 (1), Παπαδιονυσίου 4, Γκρέκας 4, Γράβας 8, Δέλγας 5 (1), Τζιάλλας, Μπουζούλας, Μαστόρος 9, Βασιλαντωνάκης, Τσουργιάννης 9
Πανιώνιος (Καραγιάννης): Μπιουκάναν 14 (1), Κολοβέρος 6 (1), Καρράς 2, Πιλάβιος, Γερομιχαλός 4, Χριστοφίλης 11 (3), Καμαριανός 12 (2), Δενδρινός 8 (2), Μπάρλος, Σταυρακούκας 5, Σασλόγλου, Ουόλτερς 8
H βαθμολογία
Μέγαρα 1-0
Πανιώνιος 1-0
- ΑΓΕΧ 1-0
- Λαύριο 1-0
- Πανερυθραϊκός 1-0
- Σοφάδες 1-0
- ΓΑΣ Κομοτηνή 1-0
- Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 1-0
- Παπάγος 0-1
- Πρωτέας Βούλας 0-1
- Ψυχικό 0-1
- Κόροιβος 0-1
- Μαχητές Πειραματικό 0-1
- Αμύντας 0-1
- Γλαύκος Έσπερος 0-1
- Κρόνος Αγίου Δημητρίου 0-1
Τα αποτελέσματα
Παρασκευή 2/10:
Λαύριο Αφοί Λιοσάτου-Ψυχικό 74-55
Σάββατο 3/10:
Μέγαρα ΟΝΕΧ BC-Κόροιβος 76-59
Σοφάδες ΒΙΚΟΣ COLA – Αμύντας 70-61
Kerakoll ΑΓΕΧ – Μαχητές Πειραματικό 77-73
Evertech Παπάγου – Πανερυθραϊκός 92-111
Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Πρωτέας Βούλας 77-72
Κυριακή 4/10:
Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου 87-79
Δευτέρα 5/10:
Kronos BC Plasis – Πανιώνιος Cosmorama Travel / 20:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Η επόμενη αγωνιστική (2η, 9-12/10):
Παρασκρυή 9/10 (17:00):
Αμύντας – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC
Σάββατο 10/10 (17:00):
Πρωτέας Βούλας – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου
ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου – Evertech Παπάγου
Πανερυθραϊκός – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου
Ψυχικό – Kerakoll ΑΓΕΧ
Κόροιβος – Kronos BC Plasis
Πανιώνιος Cosmorama Travel – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή
Δευτέρα 12/10 (20:00):
Μαχητές Πειραματικό – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ COLA
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