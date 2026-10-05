Tην πρώτη του νίκη στην Εlite League έκανε ο Πανιώνιος για τη σεζόν 2026-27 που επικράτησε με 70-51 του Κρόνου Αγίου Δημητρίου

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε την πορεία του στο πρωτάθλημα της Elite League ο Πανιώνιος. Οι κυανέρυθροι δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 70-51 του Κρόνου Αγίου Δημητρίου για την πρώτη αγωνιστική στο ματς που έριξε την αυλαία της πρωτης στροφής του πρωταθλήματος.

Για τους νικητές ο Μπιουκάναν είχε 14 πόντους, ο Χριστοφίλης πρόσθεσε 11 πόντους, ενώ ο Καμαριανός σταμάτησε στους 12. Από την άλλη πλευρά ο Μαστορος με τον Τσουργιάννη είχαν από 9 πόντους.

Στην 2η αγωνιστική ο Πανιώνιος υποδέχεται τον ΓΑΣ Κομοτηνή, ενώ ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου φιλοξενείται από τον Κόροιβο.

Τα δεκάλεπτα: 19-11, 35-31, 44-47, 51-70

Κρόνος (Καραμπάς): Ουίρ 7, Γκαθράιτ 5 (1), Παπαδιονυσίου 4, Γκρέκας 4, Γράβας 8, Δέλγας 5 (1), Τζιάλλας, Μπουζούλας, Μαστόρος 9, Βασιλαντωνάκης, Τσουργιάννης 9

Πανιώνιος (Καραγιάννης): Μπιουκάναν 14 (1), Κολοβέρος 6 (1), Καρράς 2, Πιλάβιος, Γερομιχαλός 4, Χριστοφίλης 11 (3), Καμαριανός 12 (2), Δενδρινός 8 (2), Μπάρλος, Σταυρακούκας 5, Σασλόγλου, Ουόλτερς 8

H βαθμολογία

Μέγαρα 1-0 Πανιώνιος 1-0 ΑΓΕΧ 1-0 Λαύριο 1-0 Πανερυθραϊκός 1-0 Σοφάδες 1-0 ΓΑΣ Κομοτηνή 1-0 Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 1-0 Παπάγος 0-1 Πρωτέας Βούλας 0-1 Ψυχικό 0-1 Κόροιβος 0-1 Μαχητές Πειραματικό 0-1 Αμύντας 0-1 Γλαύκος Έσπερος 0-1 Κρόνος Αγίου Δημητρίου 0-1

Τα αποτελέσματα

Παρασκευή 2/10:

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου-Ψυχικό 74-55

Σάββατο 3/10:

Μέγαρα ΟΝΕΧ BC-Κόροιβος 76-59

Σοφάδες ΒΙΚΟΣ COLA – Αμύντας 70-61

Kerakoll ΑΓΕΧ – Μαχητές Πειραματικό 77-73

Evertech Παπάγου – Πανερυθραϊκός 92-111

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή – Πρωτέας Βούλας 77-72

Κυριακή 4/10:

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου 87-79

Δευτέρα 5/10:

Kronos BC Plasis – Πανιώνιος Cosmorama Travel / 20:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η επόμενη αγωνιστική (2η, 9-12/10):

Παρασκρυή 9/10 (17:00):

Αμύντας – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC

Σάββατο 10/10 (17:00):

Πρωτέας Βούλας – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου – Evertech Παπάγου

Πανερυθραϊκός – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου

Ψυχικό – Kerakoll ΑΓΕΧ

Κόροιβος – Kronos BC Plasis

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

Δευτέρα 12/10 (20:00):

Μαχητές Πειραματικό – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ COLA