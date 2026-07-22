Ο Απόλλων Πατρών προχώρησε στην κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά της απόφασης της ΕΟΚ για τη χορήγηση wild card στην Elite League.

Ο Απόλλων Πάτρας σε μία νομική κίνηση, που αφορά τη συμμετοχή του στην Elite League. Συγκεκριμένα, μετά την προσφυγή που έκανε στο ΑΣΕΑΔ σχετικά με με χορήγηση wild card, κατέθεσε αίτημα ασφαλιστικών μέτρων κατά της απόφασης της ΕΟΚ.

Η ανακοίνωση του Απόλλωνα Πάτρας

«Ο Α.Σ. Απόλλων Πατρών ενημερώνει τον φίλαθλο κόσμο του, τα μέλη του και την αθλητική κοινότητα ότι, σε συνέχεια της ήδη κατατεθείσας προσφυγής ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ. κατά της απόφασης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης περί χορήγησης ειδικής αδειοδότησης — wild card — για τη συμμετοχή στην Elite League 2026-2027, προχώρησε και στην κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά της σχετικής απόφασης της Ε.Ο.Κ.

Η ενέργεια αυτή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να προστατευθούν άμεσα τα δικαιώματα του Συλλόγου και να αποτραπεί η δημιουργία τετελεσμένων ενόψει της επικείμενης έναρξης του πρωταθλήματος.

Ο Απόλλων Πατρών έχει ήδη προσφύγει ενώπιον του αρμόδιου αθλητικού δικαιοδοτικού οργάνου, ζητώντας τον έλεγχο της νομιμότητας της απόφασης, καθώς και της διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Ωστόσο, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, το Α.Σ.Ε.Α.Δ. δεν δύναται να συνεδριάσει πριν από τον Οκτώβριο, λόγω ζητήματος νόμιμης σύνθεσής του.

Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη προσωρινής δικαστικής προστασίας, ώστε να δημιουργηθούν τετελεσμένες καταστάσεις μετά την έναρξη του πρωταθλήματος.

Ο Σύλλογός μας τονίζει ότι η προσφυγή και τα ασφαλιστικά μέτρα δεν στρέφονται κατά της ομαλής διεξαγωγής του πρωταθλήματος ούτε κατά οποιουδήποτε άλλου σωματείου. Αντιθέτως, αποσκοπούν αποκλειστικά στη διασφάλιση της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της ειδικής και πλήρους αιτιολογίας και της εφαρμογής αντικειμενικών κριτηρίων σε μία διαδικασία που αφορά τη συμμετοχή στην Elite League.

Ο Απόλλων Πατρών, με τη μακρά ιστορία του, την αδιάλειπτη προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ, την κοινωνική και αθλητική του παρουσία στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, θεωρεί αυτονόητο ότι κάθε κρίση που επηρεάζει τη θέση του στον μπασκετικό χάρτη πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, διαφανής και ελέγξιμη.

Ο Σύλλογος θα συνεχίσει να κινείται με θεσμικότητα, ψυχραιμία και σεβασμό προς τα αρμόδια όργανα, εξαντλώντας όμως κάθε νόμιμο μέσο για την προάσπιση των δικαιωμάτων του, της ιστορίας του και της αξιοπιστίας των διαδικασιών του ελληνικού μπάσκετ».