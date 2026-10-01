Απόλλων Πάτρας: «Απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, σχετικά με την απόφαση χορήγησης Wild Card»

Ο Απόλλων Πάτρας μέσω ανακοίνωσης έκανε γνωστό πως απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει σχετικά με την απόφαση της χορήγησης Wild Card.

Μέσω νέας ανακοίνωσης, ο Απόλλων Πάτρας έκανε γνωστό πως απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει σχετικά με την απόφαση της χορήγησης Wild Card.

Μάλιστα αναφέρει τους λόφους της απόρριψης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Απόλλων Πάτρας:

«Ο Απόλλων Πατρών ενημερώνει τους φιλάθλους του και το φίλαθλο κοινό ότι απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει το Σωματείο μας σχετικά με την απόφαση χορήγησης Wild Card.

Η απόρριψη στηρίχθηκε στην κρίση περί ΔΗΘΕΝ έλλειψης έννομου συμφέροντος του Απόλλωνα, με το σκεπτικό ότι ενδεχόμενη αναστολή ή ακύρωση της επίμαχης απόφασης δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως την κατάληψη της συγκεκριμένης θέσης από την ομάδα μας.

Η εξέλιξη αυτή δεν μεταβάλλει τη θέση του Συλλόγου μας ότι, ως δεύτερος επιλαχών, είχε άμεσο και ουσιαστικό έννομο συμφέρον να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της διαδικασίας. Ιδίως δε όταν, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, προέκυψαν σοβαρά ζητήματα ως προς τη διαδικασία με την οποία ελήφθη η επίμαχη απόφαση και την ΜΗ ύπαρξη των σχετικών πρακτικών και ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

Ο Απόλλων σέβεται απολύτως τις δικαστικές αποφάσεις και συνεχίζει θεσμικά τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του.

Πλέον, η προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ αποτελεί το κρίσιμο επόμενο στάδιο, στο οποίο θα κριθεί η νομιμότητα της επίμαχης απόφασης».