Στο ΑΣΕΑΔ προσέφυγε ο Απόλλωνας Πάτρας σχετικά με το θέμα της αδειοδότησης της ΕΟΚ για τη συμμετοχή στην Elite League.

Στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση του Απόλλωνα Πάτρας με την ΕΟΚ, όσον αφορά το θέμα της αδειοδότησης της Ομοσπονδίας για τη συμμετοχή στην Elite League της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Από τη στιγμή που δεν δόθηκε στους Πατρινούς η wild card για να βρεθούν στο δεύτερο τη τάξει πρωτάθλημα της χώρας αποφάσισαν να κινηθούν νομικά και να κυνηγήσουν την υπόθεση ως το τέλος για να δικαιωθούν.

Η ενημέρωση της ομάδας του Απόλλωνα μέσα από τον επίσημο λογαριασμό στα social media αναφέρει: «Θα θέλαμε να ενημερώσουμε την αθλητική κοινή γνώμη, το μπασκετικό κοινό, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι ο Σύλλογος μας κατέθεσε Προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ) κατά της απόφασης της Επιτροπής Ειδικής Αδειοδότησης (wild card) της ΕΟΚ για την συμμετοχή στην Elite League έτους 2026-2027.

Θα επανέλθουμε με νέα ενημέρωση».

Με την κίνηση αυτή οι Πατρινοί δεν σκοπεύουν να κάνουν πίσω και θα διεκδικήσουν με κάθε τρόπο το δίκιο τους.