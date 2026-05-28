Αρνητικά απαντούν οι ομάδες της Elite League στη δυνατότητα να δίδεται πλέον ένα «εισιτήριο» για την άνοδο στην Stoiximan GBL από δυο που ισχύουν ως τώρα.

Έντονα αντιδρούν οι ομάδες της Elite League σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta στην προοπτική να χάσουν μια από τις δυο θέσεις που οδηγούν στη Stoiximan GBL, εξασφαλίζοντας κάποια οικονομικά oφέλη.

Την Τετάρτη (27/5) πραγματοποιήθηκε μια σύσκεψη των ομάδων με Zoom, όπου συζητήθηκε το θέμα να πέφτει μια ομάδα από την Stoiximan GBL και να ανεβαίνει αντίστοιχα μια από την Elite League.

Οι εκπρόσωποι των συλλόγων του δεύτερου τη τάξει πρωταθλήματος της χώρας ήταν ομόφωνα αντίθετοι με αυτή την πρόταση, παρότι η αφαίρεση μιας θέσης δίνει στο πρωτάθλημα ένα ποσό που φτάνει τα 300.000 ευρώ (από τα έσοδα της λίγκας και της ομάδας που δεν θα υποβιβάζεται) μέσα από την ΕΟΚ το οποίο θα πηγαίνει στις ομάδες.

«Θέλουμε να δίνεται το δικαίωμα σε δυο ομάδες να διεκδικούν την άνοδο και δεν θέλουμε τρίτο ξένο στο πρωτάθλημα» ήταν η θέση που ακούστηκε ξεκάθαρα και με σαφήνεια από τους εκπροσώπους των συλλόγων.

Με αυτό τον τρόπο ξεκαθάρισαν τη θέση τους και αν μη τι άλλο έδειξαν πως σ’ ένα θέμα είναι όλοι στην ίδια πλευρά της ιστορίας. Βέβαια, αναμένεται να υπάρξει και άλλη συνάντηση των ομάδων στην οποία θα συμμετέχει και η ΕΟΚ με τον πρόεδρο της που απουσίαζε από αυτή τη σύσκεψη των ομάδων.