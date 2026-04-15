Κατσίβελης: «Σε άλλα επίπεδα η αυταπάρνηση του Σάκοτα, ραντεβού στη Βαρκελώνη»

Ο Δημήτρης Κατσίβελης μίλησε για την σπουδαία πρόκριση της ΑΕΚ και αποθέωσε τον Ντράγκαν Σάκοτα.

Η ΑΕΚ των ανατροπών και των μεγάλων ματς... καθάρισε και τη Μπανταλόνα και πέρασε στο Final Four του BCL. Σπουδαία συνεισφορά του Δημήτρη Κατσίβελη, ο οποίος μετά το τέλος του ματς μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου και στάθηκε στην ώθηση του κόσμου, στον χαρακτήρα της Ένωσης και τον Ντράγκαν Σάκοτα.

Για την ανατροπή και την πρόκριση στο Final Four: «Eίναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Μπανταλόνα είναι πολύ δυνατή ομάδα και ήρθε να παίξει έναν τελικό. Καταφέραμε να παίξουμε κλειστό παιχνίδι και να βάλουμε τα κορμιά μας μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ο κόσμος μας έδωσε ώθηση. Όταν έχεις τέτοιο κόσμο είναι μεγάλο αβαντάζ

«Σε ένα τόσο κλειστό ματς είναι οι λεπτομέρειες, η άμυνα μας έδωσε τη νίκη, κρατήσαμε μια τόσο καλή ομάδα κάτω από τους 70 πόντους», είπε στην συνέχεια.

Για το καλάθι που έβαλε στα τελευταία δευτερόλεπτα και έκοψε τα πόδια της Μπανταλόνα: «Σκεφτόμουν να πάρω την αλλαγή, να προσπαθήσω να δημιουργήσω το πλεονέκτημα. Αν μπορούσα να τελειώσω, θα τέλειωνα και αν ερχόταν βοήθεια, θα πάσαρα. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

«Προσπάθησα να διαβάσω το παιχνίδι και να δω τι χρειάζεται η ομάδα για να δώσω ότι χρειαστεί για την πρόκριση. Η Μάλαγα είναι φοβερή ομα΄δα στον ημιτελικό με τρομερή πορεία φέτος. Είναι όμως Final Four, θα παλέψουμε να φτάσουμε στην τελικό και την κατάκτηση. Κάναμε πολύ καλή σεζόν και το ματς αυτό το περιμέναμε όλη τη χρονιά. Ραντεβού στη Βαρκελώνη», πρόσθεσε.

Για τον Σάκοτα: «Η αυταπάρνηση αυτού του ανθρώπου είναι σε άλλα επίπεδα. Μας εμπνέει. Όλη την ΑΕΚ όχι μόνο τους παίκτες».