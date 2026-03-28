Elite League: Άγγιξε triple double με κλεψίματα ο Πόζογλου, συνέχισαν με νίκες οι πρωτοπόροι
Η Δόξα Λευκάδας επικράτησε του Ψυχικού με 87-78 και έκανε ένα ακόμα βήμα για την απευθείας άνοδο.
Αντίστοιχα ο Βίκος Ιωαννίνων πέρασε από την έδρα του Αιγάλεω με χαρακτηριστική ευκολία (59-98) ενώ την παράσταση έκλεψε ο Νικος Πόζογλου στην αναμέτρηση του Βόλου!
Ο παίκτης της Νεανικής Εστίας Μεγαρίδος άγγιξε ένα τρομερό triple double καθώς οδήγησε την ομάδα του στη νίκη επί της Νίκης Βόλου εκτός έδρας με 70-78 έχοντας 23 πόντους, 11 ριμπάουντ, 9 (!!) κλεψίματα και 6 ασίστ.
Αναλυτικά η 29η αγωνιστική
Σάββατο 28 Μαρτίου
- Μαχητές Πειραματικό-Πρωτέας Βούλας 80-83 (κ.α. 74-74)
- Αιγάλεω-Vikos Φalcons 58-98
- Λαύριο Boderm-ΑΓΕΧ 84-78
- Πανερυθραϊκός-Σοφάδες 78-88
- Νίκη Βόλου-ΝΕ Μεγαρίδος 70-78
- Κόροιβος Αμαλιάδας-Δάφνη 83-79
- Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Ψυχικό 87-78
- Ρεπό: Evertech Παπάγου
Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:
Αιγάλεω-Vikos Φalcons 58-98
Διαιτητές: Ζακεστίδης-Καραπαπάς-Βαγγάλης (Φλώρος)
Δεκάλεπτα: 17-26, 31-45, 36-70, 58-98
Αιγάλεω (Κορωνίδης): Μπράντφορντ 6 (2), Έλμορ 8, Βέλκος 5 (1), Καράβολας, Μπαλός 4, Λάμπρου 6, Κασαρας 6, Κουρτίδης 10 (1), Κουστένης 10, Κλαδάκης, Ντιπτσής 3 (1), Νικολαΐδης
Vikos Φalcons (Γιαπλές): Τζόουνς 11 (3), Σιμιτζής 11 (1), Γεωργίου 18 (4), Άντερσον 10 (2), Ντούμας 3 (1), Καμπερίδης 16 (1), Βασιλείου 4, Τσούκας 2, Αρνόκουρος 7, Πάτρας 7, Μαστρογιαννόπουλος 9 (1)
Νίκη Βόλου-ΝΕ Μεγαρίδος 70-78
Διαιτητές: Τσολάκος-Αναστασιάδης Β.-Ντούρας (Μανασής)
Δεκάλεπτα: 16-34, 35-49, 50-61, 70-78
Νίκη Βόλου (Τύμπας): Ακινγκμπόλα 3, Τζόνσον 12, Παπαδόπουλος 1, Μπαλόπουλος 8 (2), Φιλοξενίδης 5 (1), Μαντίκος 6, Βλαχογιάννης 15 (1), Μπακέας, Νίκολης 12 (2), Τσουμάνης 8
ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 12, Δενδρινός 10, Παπαγεωργίου, Γκρέκας 5 (1), Παναγιωτόπουλος, Σωτηρίου 13, Πόζογλου 23 (4), Καλιανιώτης 9, Κολοφώτης, Ροζάκης 6, Πέργουλης
Λαύριο Boderm-ΑΓΕΧ 84-78
Διαιτητές: Λεβεντάκος-Τεφτίκης-Στρέμπας (Κυρτάτας)
Δεκάλεπτα: 13-20, 38-39, 66-62, 84-78
Λαύριο (Πασχάλης): Άντερσον 17, Στασινός 14 (2), Σιγάλας 7 (1), Προίσκος, Δήμος, Δεϊμέζης 2, Τόλιας 17 (5), Καματερός 7 (1), Καλόγηρος 7 (1), Λεφιού 13 (4), Μουτάφης
ΑΓΕΧ (Συμεωνίδης): Μπράιαντ 28 (2), Παπαρέγκας 4, Μελισσαράτος 6, Γερομιχαλός 7, Νέσης, Μητσιμπόνας, Λουφίλ 10, Κανονίδης 17 (1), Σάμαρτζιτς 6 (1), Ζερβός
Πανερυθραϊκός-Σοφάδες 78-88
Διαιτητές: Καλογριάς-Λιόνας-Nάστος (Κουλούρης)
Δεκάλεπτα: 21-22, 45-47, 67-69, 78-88
Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 12, Σκόρδος 3, Δημητρακόπουλος 3, Νικολαΐδης 5, Καμάρας 14 (2), Κωστόπουλος 9 (2), Σεντ Χίλερ 25 (2), Δομπρογιάννης 3, Καραΐσκος 2, Σταματογιάννης 2
Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 2, Μπόθγουελ 19, Χατζής, Τουλούπης 6, Χαντζής 12 (1), Καπετάκης 25 (4), Επαμεινώνδας 5 (1), Ευσταθιάδης 8, Μπουντούρης, Σπρίντζιος 11
Κόροιβος Αμαλιάδας-Δάφνη 83-79
Διαιτητές: Θεονάς-Λιότσιος-Ραπτογιάννης (Κοκορδάτος)
Δεκάλεπτα: 26-18, 48-41, 61-57, 83-79
Κόροιβος Αμαλιάδας (Μάνος): Μάρκου 3, Γκλάσπερ 30 (3), Ντέιβις 8, Κοκορέλης 14 (1), Πιλάβιος 5 (1), Παρασκευόπουλος 12 (2), Κάτζος, Τάταρης 11
Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 9 (3), Τζιβελέκας 9 (2), Τοπάλι 4 (1), Καράμπουλας 15 (3), Ετζιάκα, Κάρτραϊτ 15, Φιλιππάκος 24, Γιαννίκος 3 (1), Έξαρχος
Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Ψυχικό 87-78
Διαιτητές: Μπακάλης-Λόρτος-Ντόγκας (Πίγκας)
Δεκάλεπτα: 30-26, 55-47, 68-65, 87-78
Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 5 (1), Ρόμπινσον 31 (3), Άλεν 9, Καλλιακούδας, Γιαννούλτσης, Σαχπατζίδης 6 (2), Χατζηνικόλας 25 (4), Τσάμης, Φύτρος 7 (1), Βισνιέφσκι 4
Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Παπαγιάννης 6, Κουκάς 11 (3), Ρος 33 (5), Αντωνάκης, Καρράς 3, Γουέλς 21 (3), Ζορμπάς 1, Δημάκος, Θεοδώρου 3 (1)
Μαχητές Πειραματικό-Πρωτέας Βούλας 80-83 (κ.α. 74-74)
Διαιτητές: Τσάνταλη-Ευφραιμίδης-Δέλλας (Παραλυκίδης)
Δεκάλεπτα: 16-16, 39-33, 64-50, 74-74, 80-83 (πρτ.)
Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς, Μπανκς 10 (2), Πουρλίδας 13 (1), Κατσαμούρης 4, Νώτης 26, Καρπούζης, Χαραλαμπίδης 4, Καλαϊτζίδης 6 (2), Ντούμπαρ 17 (1), Κομνιανίδης
Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Ρίτσαρντ 9 (2), Μιλεντίγεβτς 14 (4), Ρις, Κουφόπουλος, Κόης 20 (2), Δέλγας 4, Πετανίδης 2, Μπέλη 14 (1), Αδαμόπουλος 2, Βουλγαρόπουλος, Καραγεωργίου 9
Η επόμενη αγωνιστική (30η, 4/4)
Σάββατο 4 Απριλίου
- 17:00 Πρωτέας Βούλας-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Δάφνη-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (ERT Sports)
- 17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Κόροιβος Αμαλιάδας (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Σοφάδες-Νίκη Βόλου (YouTube HellenicBF)
- 17:00 ΑΓΕΧ-Πανερυθραϊκός (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Vikos Φalcons-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Ψυχικό-Μαχητές Πειραματικό (YouTube HellenicBF)
- Ρεπό: Λαύριο Boderm
Η Βαθμολογία της Elite League
|#
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘ
|ΑΓ
|Ν-Η
|ΜΗΔ
|ΔΙΑΦ
|1
|ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|49
|27
|22-5
|0
|141
|2
|ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|47
|27
|20-7
|0
|278
|3
|ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
|46
|27
|19-8
|0
|137
|4
|ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
|46
|27
|19-8
|0
|152
|5
|ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
|43
|27
|16-11
|0
|81
|6
|ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ KAE
|43
|28
|15-13
|0
|103
|7
|ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
|42
|27
|15-12
|0
|119
|8
|ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
|41
|27
|14-13
|0
|77
|9
|ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
|41
|27
|14-13
|0
|27
|10
|ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
|39
|27
|12-15
|0
|-31
|11
|ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ
|37
|27
|10-17
|0
|-193
|12
|ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
|37
|27
|10-17
|0
|-68
|13
|ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
|36
|27
|9-18
|0
|-193
|14
|ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
|32
|27
|5-22
|0
|-231
|15
|ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
|30
|27
|3-24
|0
|-427
|16
|Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ
|0
|0
|0-0
|0
|0
