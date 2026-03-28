Elite League: Άγγιξε triple double με κλεψίματα ο Πόζογλου, συνέχισαν με νίκες οι πρωτοπόροι

Οι πρωτοπόροι Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων και Νεανική Εστία Μεγαρίδος συνέχισαν με νίκες μετά και την 29η αγωνιστική της Elite League.

Η Δόξα Λευκάδας επικράτησε του Ψυχικού με 87-78 και έκανε ένα ακόμα βήμα για την απευθείας άνοδο.

Αντίστοιχα ο Βίκος Ιωαννίνων πέρασε από την έδρα του Αιγάλεω με χαρακτηριστική ευκολία (59-98) ενώ την παράσταση έκλεψε ο Νικος Πόζογλου στην αναμέτρηση του Βόλου!

Ο παίκτης της Νεανικής Εστίας Μεγαρίδος άγγιξε ένα τρομερό triple double καθώς οδήγησε την ομάδα του στη νίκη επί της Νίκης Βόλου εκτός έδρας με 70-78 έχοντας 23 πόντους, 11 ριμπάουντ, 9 (!!) κλεψίματα και 6 ασίστ.

Αναλυτικά η 29η αγωνιστική

Σάββατο 28 Μαρτίου

Μαχητές Πειραματικό-Πρωτέας Βούλας 80-83 (κ.α. 74-74)

Αιγάλεω-Vikos Φalcons 58-98

Λαύριο Boderm-ΑΓΕΧ 84-78

Πανερυθραϊκός-Σοφάδες 78-88

Νίκη Βόλου-ΝΕ Μεγαρίδος 70-78

Κόροιβος Αμαλιάδας-Δάφνη 83-79

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Ψυχικό 87-78

Ρεπό: Evertech Παπάγου

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:

Διαιτητές: Ζακεστίδης-Καραπαπάς-Βαγγάλης (Φλώρος)

Δεκάλεπτα: 17-26, 31-45, 36-70, 58-98

Αιγάλεω (Κορωνίδης): Μπράντφορντ 6 (2), Έλμορ 8, Βέλκος 5 (1), Καράβολας, Μπαλός 4, Λάμπρου 6, Κασαρας 6, Κουρτίδης 10 (1), Κουστένης 10, Κλαδάκης, Ντιπτσής 3 (1), Νικολαΐδης

Vikos Φalcons (Γιαπλές): Τζόουνς 11 (3), Σιμιτζής 11 (1), Γεωργίου 18 (4), Άντερσον 10 (2), Ντούμας 3 (1), Καμπερίδης 16 (1), Βασιλείου 4, Τσούκας 2, Αρνόκουρος 7, Πάτρας 7, Μαστρογιαννόπουλος 9 (1)

Διαιτητές: Τσολάκος-Αναστασιάδης Β.-Ντούρας (Μανασής)

Δεκάλεπτα: 16-34, 35-49, 50-61, 70-78

Νίκη Βόλου (Τύμπας): Ακινγκμπόλα 3, Τζόνσον 12, Παπαδόπουλος 1, Μπαλόπουλος 8 (2), Φιλοξενίδης 5 (1), Μαντίκος 6, Βλαχογιάννης 15 (1), Μπακέας, Νίκολης 12 (2), Τσουμάνης 8

ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 12, Δενδρινός 10, Παπαγεωργίου, Γκρέκας 5 (1), Παναγιωτόπουλος, Σωτηρίου 13, Πόζογλου 23 (4), Καλιανιώτης 9, Κολοφώτης, Ροζάκης 6, Πέργουλης

Διαιτητές: Λεβεντάκος-Τεφτίκης-Στρέμπας (Κυρτάτας)

Δεκάλεπτα: 13-20, 38-39, 66-62, 84-78

Λαύριο (Πασχάλης): Άντερσον 17, Στασινός 14 (2), Σιγάλας 7 (1), Προίσκος, Δήμος, Δεϊμέζης 2, Τόλιας 17 (5), Καματερός 7 (1), Καλόγηρος 7 (1), Λεφιού 13 (4), Μουτάφης

ΑΓΕΧ (Συμεωνίδης): Μπράιαντ 28 (2), Παπαρέγκας 4, Μελισσαράτος 6, Γερομιχαλός 7, Νέσης, Μητσιμπόνας, Λουφίλ 10, Κανονίδης 17 (1), Σάμαρτζιτς 6 (1), Ζερβός

Διαιτητές: Καλογριάς-Λιόνας-Nάστος (Κουλούρης)

Δεκάλεπτα: 21-22, 45-47, 67-69, 78-88

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 12, Σκόρδος 3, Δημητρακόπουλος 3, Νικολαΐδης 5, Καμάρας 14 (2), Κωστόπουλος 9 (2), Σεντ Χίλερ 25 (2), Δομπρογιάννης 3, Καραΐσκος 2, Σταματογιάννης 2

Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 2, Μπόθγουελ 19, Χατζής, Τουλούπης 6, Χαντζής 12 (1), Καπετάκης 25 (4), Επαμεινώνδας 5 (1), Ευσταθιάδης 8, Μπουντούρης, Σπρίντζιος 11

Διαιτητές: Θεονάς-Λιότσιος-Ραπτογιάννης (Κοκορδάτος)

Δεκάλεπτα: 26-18, 48-41, 61-57, 83-79

Κόροιβος Αμαλιάδας (Μάνος): Μάρκου 3, Γκλάσπερ 30 (3), Ντέιβις 8, Κοκορέλης 14 (1), Πιλάβιος 5 (1), Παρασκευόπουλος 12 (2), Κάτζος, Τάταρης 11

Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 9 (3), Τζιβελέκας 9 (2), Τοπάλι 4 (1), Καράμπουλας 15 (3), Ετζιάκα, Κάρτραϊτ 15, Φιλιππάκος 24, Γιαννίκος 3 (1), Έξαρχος

Διαιτητές: Μπακάλης-Λόρτος-Ντόγκας (Πίγκας)

Δεκάλεπτα: 30-26, 55-47, 68-65, 87-78

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 5 (1), Ρόμπινσον 31 (3), Άλεν 9, Καλλιακούδας, Γιαννούλτσης, Σαχπατζίδης 6 (2), Χατζηνικόλας 25 (4), Τσάμης, Φύτρος 7 (1), Βισνιέφσκι 4

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Παπαγιάννης 6, Κουκάς 11 (3), Ρος 33 (5), Αντωνάκης, Καρράς 3, Γουέλς 21 (3), Ζορμπάς 1, Δημάκος, Θεοδώρου 3 (1)

Διαιτητές: Τσάνταλη-Ευφραιμίδης-Δέλλας (Παραλυκίδης)

Δεκάλεπτα: 16-16, 39-33, 64-50, 74-74, 80-83 (πρτ.)

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς, Μπανκς 10 (2), Πουρλίδας 13 (1), Κατσαμούρης 4, Νώτης 26, Καρπούζης, Χαραλαμπίδης 4, Καλαϊτζίδης 6 (2), Ντούμπαρ 17 (1), Κομνιανίδης

Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Ρίτσαρντ 9 (2), Μιλεντίγεβτς 14 (4), Ρις, Κουφόπουλος, Κόης 20 (2), Δέλγας 4, Πετανίδης 2, Μπέλη 14 (1), Αδαμόπουλος 2, Βουλγαρόπουλος, Καραγεωργίου 9

Η επόμενη αγωνιστική (30η, 4/4)

Σάββατο 4 Απριλίου

17:00 Πρωτέας Βούλας-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)

17:00 Δάφνη-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (ERT Sports)

17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Κόροιβος Αμαλιάδας (YouTube HellenicBF)

17:00 Σοφάδες-Νίκη Βόλου (YouTube HellenicBF)

17:00 ΑΓΕΧ-Πανερυθραϊκός (YouTube HellenicBF)

17:00 Vikos Φalcons-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)

17:00 Ψυχικό-Μαχητές Πειραματικό (YouTube HellenicBF)

Ρεπό: Λαύριο Boderm

Η Βαθμολογία της Elite League