Ο Απόστολος Νικολαΐδης πραγματοποίησε «μαγική» εμφάνιση στη νίκη του Πανερυθρϊκού επί της της Δάφνης, πετυχαίνοντας triple-double.

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Απόστολος Νικολαΐδης, οδηγώντας τον Πανερυθραϊκό προς τη νίκη επί της Δάφνης (89-66) για την 27η αγωνιστική της Elite League.

Συγκεκριμένα ο 20χρονος γκαρντ τελείωσε την αναμέτρηση, έχοντας 20 πόντους, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 6 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 40 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε 35:39 λεπτά συμμετοχής!

Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν ο Απόστολος Νικολαΐδης μετράει μ.ο 10.7 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.