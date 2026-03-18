Elite League: Το triple-double του Νικολαΐδη!
Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Απόστολος Νικολαΐδης, οδηγώντας τον Πανερυθραϊκό προς τη νίκη επί της Δάφνης (89-66) για την 27η αγωνιστική της Elite League.
Συγκεκριμένα ο 20χρονος γκαρντ τελείωσε την αναμέτρηση, έχοντας 20 πόντους, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 6 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 40 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε 35:39 λεπτά συμμετοχής!
Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν ο Απόστολος Νικολαΐδης μετράει μ.ο 10.7 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
