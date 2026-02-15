Elite League: Η Δάφνη «πάτησε» τον Βίκο στην έδρα της!
Με δύο αναμετρήσεις συνεχίστηκε η δράση για την 22η αγωνιστική της Elite League. Η Δάφνη... πάτησε τον Βίκο σε ένα πολύ σκληρό ντέρμπι, επικρατώντας με 67-63.
Το σύνολο Κερασοβίτη έκανε την έκπληξη και με κορυφαίους τον Κάρτραϊτ (14π.) και τον Φιλιππάκο (10π.), πανηγύρισε την 8η νίκη του.
Δάφνη-Vikos Φalcons 67-63
Διαιτητές: Μαρτινάκος-Κάρδαρης-Παπαδόπουλος Ν. (Διμπινούδης)
Δεκάλεπτα: 11-14, 35-32, 49-45, 67-63
Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 8 (2), Τζιβελέκας 17 (3), Τοπάλι 3 (1), Καράμπουλας 10 (2), Ετζιάκα 5 (1), Κάρτραϊτ 14, Φιλιππάκος 10, Γιαννίκος, Έξαρχος
Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 13 (3), Σιμιτζής 9 (1), Γεωργίου 3 (1), Άντερσον 5 (1), Γράβας 9 (1), Καμπερίδης 11, Τσούκας 5 (1), Αρνόκουρος 5, Πάτρας, Μαστρογιαννόπουλος 3
Την ίδια ώρα το Αιγάλεω, έβαλε δύσκολα στη Δόξα Λευκάδας στο νησί του Ιουνίου, όμως οι γηπεδούχοι έδειξαν χαρακτήρα στο τέλος και επικράτησαν με 77-71 και βρέθηκαν στην πρώτη θέση με ρεκόρ 16 νίκες και πέντε ήττες.
Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Αιγάλεω 77-71
Διαιτητές: Τσάνταλη-Ζαχαρής-Κανελλίδης (Πίγκας)
Δεκάλεπτα: 16-17, 32-38, 58-52, 77-71
Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 11 (2), Ρόμπινσον 27 (3), Άλεν 3, Γιαννούλτσης, Σαχπατζίδης 10 (2), Χατζηνικόλας 10 (1), Σταυρακούκας 8, Τσάμης 2, Φύτρος 6
Αιγάλεω (Κορωνίδης): Μπράντφορντ 23 (1), Έλμορ 10, Βέλκος, Χουχούμης 15 (2), Μπαλός 9 (1), Κουρτίδης 13 (1), Κουστένης 1, Ντιπτσής, Νικολαΐδης
Αναλυτικά η 22η αγωνιστική:
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
- Σοφάδες-ΑΓΕΧ 90-93 (κ.α. 82-82)
- Νίκη Βόλου-Λαύριο Boderm 87-94
- Πανερυθραϊκός-Μαχητές Πειραματικό 87-81
- Κυριακή 15 Φεβρουαρίου
- Δάφνη-Vikos Φalcons 67-63
- Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Αιγάλεω 77-71
- Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου
- 17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)
- 18:30 Ψυχικό-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- Ρεπό: ΝΕ Μεγαρίδος
Η επόμενη αγωνιστική (23η, 21-23/2)
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
- 17:00 Vikos Φalcons-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Πρωτέας Βούλας-Δάφνη (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Αιγάλεω-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Evertech Παπάγου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Λαύριο Boderm-Κόροιβος Αμαλιάδας (YouTube HellenicBF)
- 17:00 Πανερυθραϊκός-Νίκη Βόλου (YouTube HellenicBF)
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου
- 16:30 Μαχητές Πειραματικό-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Ρεπό: Σοφάδες
