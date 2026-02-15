Σπουδαία νίκη για τη Δάφνη μέσα στο γήπεδό της, αφού επικράτησε του Βίκου με 67-63, την ώτα που η Δόξα Λευκάδας, δυσκολεύτηκε αλλά στο τέλος κέρδισε το Αιγάλεω με 77-71.

Με δύο αναμετρήσεις συνεχίστηκε η δράση για την 22η αγωνιστική της Elite League. Η Δάφνη... πάτησε τον Βίκο σε ένα πολύ σκληρό ντέρμπι, επικρατώντας με 67-63.

Το σύνολο Κερασοβίτη έκανε την έκπληξη και με κορυφαίους τον Κάρτραϊτ (14π.) και τον Φιλιππάκο (10π.), πανηγύρισε την 8η νίκη του.

Δάφνη-Vikos Φalcons 67-63

Διαιτητές: Μαρτινάκος-Κάρδαρης-Παπαδόπουλος Ν. (Διμπινούδης)

Δεκάλεπτα: 11-14, 35-32, 49-45, 67-63

Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 8 (2), Τζιβελέκας 17 (3), Τοπάλι 3 (1), Καράμπουλας 10 (2), Ετζιάκα 5 (1), Κάρτραϊτ 14, Φιλιππάκος 10, Γιαννίκος, Έξαρχος

Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 13 (3), Σιμιτζής 9 (1), Γεωργίου 3 (1), Άντερσον 5 (1), Γράβας 9 (1), Καμπερίδης 11, Τσούκας 5 (1), Αρνόκουρος 5, Πάτρας, Μαστρογιαννόπουλος 3

Την ίδια ώρα το Αιγάλεω, έβαλε δύσκολα στη Δόξα Λευκάδας στο νησί του Ιουνίου, όμως οι γηπεδούχοι έδειξαν χαρακτήρα στο τέλος και επικράτησαν με 77-71 και βρέθηκαν στην πρώτη θέση με ρεκόρ 16 νίκες και πέντε ήττες.

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Αιγάλεω 77-71

Διαιτητές: Τσάνταλη-Ζαχαρής-Κανελλίδης (Πίγκας)

Δεκάλεπτα: 16-17, 32-38, 58-52, 77-71

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 11 (2), Ρόμπινσον 27 (3), Άλεν 3, Γιαννούλτσης, Σαχπατζίδης 10 (2), Χατζηνικόλας 10 (1), Σταυρακούκας 8, Τσάμης 2, Φύτρος 6

Αιγάλεω (Κορωνίδης): Μπράντφορντ 23 (1), Έλμορ 10, Βέλκος, Χουχούμης 15 (2), Μπαλός 9 (1), Κουρτίδης 13 (1), Κουστένης 1, Ντιπτσής, Νικολαΐδης

Αναλυτικά η 22η αγωνιστική:

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Σοφάδες-ΑΓΕΧ 90-93 (κ.α. 82-82)

Νίκη Βόλου-Λαύριο Boderm 87-94

Πανερυθραϊκός-Μαχητές Πειραματικό 87-81

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Δάφνη-Vikos Φalcons 67-63

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Αιγάλεω 77-71

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)

18:30 Ψυχικό-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: ΝΕ Μεγαρίδος

Η επόμενη αγωνιστική (23η, 21-23/2)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

17:00 Vikos Φalcons-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)

17:00 Πρωτέας Βούλας-Δάφνη (YouTube HellenicBF)

17:00 Αιγάλεω-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)

17:00 Evertech Παπάγου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)

17:00 Λαύριο Boderm-Κόροιβος Αμαλιάδας (YouTube HellenicBF)

17:00 Πανερυθραϊκός-Νίκη Βόλου (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

16:30 Μαχητές Πειραματικό-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Σοφάδες