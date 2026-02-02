Την 15η νίκη του βρήκε ο Βίκος, αφού επικράτησε με 98-92 του Κοροίβου στο κλειστό γυμναστήριο των Ιωαννίνων.

Ο Βίκος παρότι δυσκολεύτηκε, κατάφερε τελικά να επικρατήσει του Κοροίβου με 98-92 στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της 19ης αγωνιστικής της Elite League.

Η ομάδα του Μιχελάκου πανηγύρισε την 15η νίκη της στο πρωτάθλημα και παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Κουίνσι Άντερσον με 27 πόντους, ενώ συμπρωταγωνιστής στη νίκη ήταν ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος που σκόραρε 25!

Για τους φιλοξενούμενος ξεχώρισε ο Παρασκευόπουλος με 16 πόντους, ο Λεπέσης (19π.), ενώ «χαμένο» πήγε το απίστευτο double-double του Κένταλ Σμιθ, που τελείωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους και 16 ασίστ!

Βίκος Ιωαννίνων - Κόροιβος: Ο αγώνας

Η ευστοχία αμφότερων των ομάδων (5/7 εντός παιδιάς) ήταν το στοιχείο που ξεχώρισε, προσφέροντας υψηλό ρυθμό στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης (14-12, 5’). Ένα επιθετικό ξέσπασμα από τους γηπεδούχους ήταν αρκετό για να πάρουν διψήφια διαφορά στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, η ομάδα της Αμαλιάδας αντέδρασε και πραγματοποίησε ένα επιμέρους σερί (16-1), επιστρέφοντας στο ματς και μπόρεσε να προσπεράσει μετά από δύο συνεχόμενα τρίποντα του Τάταρη (30-33, 23’).

Το επιθετικό ξέσπασμα του Κοροίβου συνεχίστηκε και στα μισά του πρώτου ημιχρόνου,αφού εκμεταλλεύτηκε τη κακή λειτουργία του Βίκου και βρήκε εύστοχα σουτ (10/11 εντός παιδιάς, 90%) έστειλε τη διαφορά στο +10 (31-41, 25’).

Το σύνολο του Μιχελάκου απάντησε και μπόρεσε να ψαλιδίσει τη διαφορά έχοντας καταπληκτικό ποσοστό έξω από τη γραμμή των 6.75μ (10/15, 66,7%) και με τον Μαστρογιαννόπουλο(17π.!) να βλέπει το καλάθι σαν… βαρέλι, έβαλε εκ νέου ξανά την ομάδα του μπροστά, αφού ευστόχησε σε buzzer beater στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και έκανε το (49-47, 20’).

Μετά την ανάπαυλα τα λάθη κυριάρχησαν λόγω των βιαστικών επιλογών στις επιθέσεις αμφότερων των ομάδων, ενώ υπήρχαν αλλεπάλληλες εναλλαγές προβαδίσματος (66-65, 29’). Το ντέρμπι καλά κρατούσε στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου με τους δύο συλλόγους να πηγαίνουν χέρι - χέρι στο σκορ, όσο πλησιάζε το φινάλε της αναμέτρησης. Ο Βίκος έκανε ένα σερί (9-4) και μπόρεσε να πάρει διαφορά επτά πόντων και να πάρει απόσταση... ασφαλείας (76-69, 32').

Το σύνολο του Μάνου, μπόρεσε να ανακάμψει και να επιστρέψει για ακόμη μία φορά στο παιχνίδι μέσω της καλής του άμυνας και έπειτα από τρίποντο του Λεμπέση, έφερε το ματς ξανά στα ίσια (80-80, 35'). Οδεύοντας προς το φινάλε ένα εκ νέου σερί του Βίκου του έδωσε ξανά προβάδισμα νίκης, μετά από εύστοχο τρίποντο από τον Τσούκα (87-80, 36'). Ο Παρασκευόπουλος έδωσε... ανάσα στον Κόροιβο, αφού ευστόχησε σε τρίποντο και στη συνέχεια έβγαλε την άμυνα (89-85, 38'). Τα τελευταία λεπτά ήταν... δραματικά αφού οι φιλοξενούμενοι αστόχησαν σε κρίσιμες επιθέσεις και αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Άντερσον να «κλειδώσει» τη νίκη στον Βίκο. Στο φινάλε ο Τσούκας έβαλε 2/2 βολές και «σφράγισε» ακόμα μία νίκη για την ομάδα του, η οποία έφτασε τις 15 στο πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 29-17, 49-47, 67-65, 98-92.

MVP ΗΤΑΝ Ο… Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος με 25 πόντους (4/8 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 2/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 μπλοκ, συγκεντρώνοντας 30 βαθμοπύς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο… Λεπέσης με 19 πόντους, και ο Σμιθ με 18 πόντους και 16 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Το double - double του Κένταλ Σμιτ με 18 πόντους και 16 ασίστ.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Ο Βίκος είχε κερδίσει με 68-82.

Η Βαθμολογία:

ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (15-3) | 33

ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (14-3) | 31

ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ (12-6) | 30

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ (11-7) | 29

ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (11-7) | 29

ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ (10-8) | 28

ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ (10-8) | 28

ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΕ (10-8) | 28

ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ (7-11) | 25

ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ (7-11) | 25

ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ (8-9) | 25

ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ (8-9) | 24

ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ (4-14) | 22

ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ (4-13) | 21

ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ (2-16) | 20

Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ (0-0) | 0

VIKOS FALCONS MIN PTS FG 2PTS 3PTS FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF FO EF # Players M/A % M/A % M/A % M/A % 2 JONES JR RUSSEL STEVEN * 28:57 15 4/11 36.4% 2/6 33.3% 2/5 40% 5/5 100% 1 1 2 4 2 0 1 1 1 16 3 ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01:59 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 03:20 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 ANDERSON QUINCY ARTHUR * 31:32 27 8/16 50% 4/6 66.7% 4/10 40% 7/12 58.3% 2 4 6 0 0 1 0 7 19 19 7 ΝΤΟΥΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ΓΡΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23:06 5 1/4 25% 1/4 25% 0/2 0% 3/4 75% 2 2 4 2 0 0 2 3 3 3 9 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 08:18 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 3 3 1 0 0 0 3 1 3 12 ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ * 16:54 6 3/5 60% 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 1 3 4 1 0 0 0 2 2 8 14 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22:54 7 1/4 25% 0/2 0% 1/2 50% 4/10 40% 1 2 3 4 0 0 2 1 2 9 19 ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ * 31:31 10 4/8 50% 4/6 66.7% 0/2 0% 4/6 66.7% 5 3 8 1 2 1 1 4 3 18 56 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ * 31:29 25 9/15 60% 5/8 62.5% 5/7 71.4% 2/2 100% 1 2 3 6 1 3 2 1 5 30 Team/Coaches 1 1 TOTALS 98 31/66 47% 18/38 47.4% 13/28 46.4% 23/30 76.7% 13 20 33 19 5 4 8 17 24 109