Ο Πρωτέας Βούλας ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας του με τον heach coach της ομάδας, Ντίνο Καλαμπάκο.

Ο Ντίνος Καλαμπάκος αποτελεί παρελθόν από τον Πρωτέα Βούλας, μετά από οκτώ μήνες παραμονής στον πάγκο του συλλόγου.

Πιο συγκεκριμένα η ομάδα των Νοτίων Προαστίων, ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον έμπειρο coach μετά τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα.

Πλέον ο σύλλογος από τη Βούλα θα συνεχίσει με τον Μάνο Μανουσέλη στον πάγκο της που θα αναλάβει ξανά το πόστο του head coach, την ώρα που η ομάδα μετράει 12 νίκες και 6 νίκες και βρίσκεται στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πρωτέα:

«Ο Πρωτέας Βούλας ανακοινώνει τη λύση, κοινή συναινέσει, της συνεργασίας του με τον Προπονητή της Ανδρικής μας ομάδας, Ντίνο Καλαμπάκο.

Ευχαριστούμε πολύ τον Coach Καλαμπάκο για την προσφορά του στον σύλλογό μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στην προπονητική του πορεία».