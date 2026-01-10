Όλα όσα έγιναν στην 16η αγωνιστική της Elite League

Με έξι αναμετρήσεις άνοιξε σήμερα (10/1) η αυλαία του δευτέρου γύρου στην κανονική περίοδο της Elite League.

Στο 12-3 και μόνη δεύτερη σκαρφάλωσε η Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA που επιβλήθηκε με 80-74 της Νεανικής Εστίας Μεγαρίδας.

Τις δέκα νίκες έφτασε το Ψυχικό (10-5), που έκαμψε την αντίσταση της Δάφνης με 86-84.

Τρίτη διαδοχική νίκη πανηγύρισε η ΑΓΕΧ που πέρασε με 100-79 από την έδρα της Νίκης Βόλου και ανέβηκε στο 9-6.

Σε τροχιά εξάδας παρέμεινε ο Κόροιβος Αμαλιάδας, που νίκησε με 90-82 τους Σοφάδες για να φτάσει σε θετικό ρεκόρ, 8-7.

Σημαντική νίκη πήρε στο «Σαλούν» ο Evertech Παπάγου απέναντι στον Πρωτέα Βούλας με 86-79 και βελτίωσε το ρεκόρ του στο 7-8.

Οι Μαχητές Πειραματικό έφτασαν τις επτά νίκες στο πρωτάθλημα (7-8) επικρατώντας του Αιγάλεω με 102-68 στα Πεύκα.

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το παιχνίδι Λαύριο Boderm-Vikos Φalcons που θα αρχίσει στις 18:00 και θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Αναλυτικά η 16η αγωνιστική της Elite League:

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Μαχητές Πειραματικό-Αιγάλεω 102-68

Evertech Παπάγου-Πρωτέας Βούλας 86-79

Νίκη Βόλου-ΑΓΕΧ 79-100

Κόροιβος Αμαλιάδας-Σοφάδες 90-82

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-ΝΕ Μεγαρίδος 80-74

Ψυχικό-Δάφνη 86-84

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου

18:00 Λαύριο Boderm-Vikos Φalcons (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Πανερυθραϊκός

Αναλυτικά τα φύλλα αγώνα:

Νίκη Βόλου-ΑΓΕΧ 79-100

Διαιτητές: Κανελλίδης-Αγραφιώτης Ι.-Κατωτικίδης (Παραλυκίδης)

Δεκάλεπτα: 27-29, 39-51, 56-73, 79-100

Νίκη Βόλου (Τύμπας): Τζόνσον 13 (2), Κοντοστάθης, Παπαδόπουλος 3, Μπαλόπουλος 12 (2), Φιλοξενίδης 20 (3), Σπανόπουλος, Βλαχογιάννης 18, Μπακέας 2, Νίκολης, Τσουμάνης 11

ΑΓΕΧ (Κουρής): Παπαρέγκας 15 (3), Μελισσαράτος 9, Γερομιχαλός 23 (1), Μιχαήλ, Χάμιλτον 11, Παΐσιος, Νέσης, Μητσιμπόνας 3 (1), Κανονίδης 24 (6), Σάμαρτζιτς 15, Καραμπίνης

Evertech Παπάγου-Πρωτέας Βούλας 86-79

Διαιτητές: Κάρδαρης-Τσολάκος-Αργυρούδης (Φλώρος)

Δεκάλεπτα: 21-19, 38-37, 64-63, 86-79

Παπάγου (Καρακώστας): Χουγκάζ 11 (2), Μπιλάλης 9, Άντερτον 17 (2), Μερμίγκης 13 (2), Δενδρινός, Μαλέλης 6 (1), Ματσάγγος 11 (2), Δήμου 6 (2), Καραμαλέγκος 9 (1), Σκοτ 4

Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 28 (5), Μιλεντίγεβιτς 13 (1), Ρις 15, Κουφόπουλος, Κόης 13 (1), Δέλγας, Πετανίδης 4, Μπέλη 2, Καραγεωργίου 4, Βουλγαρόπουλος

Ψυχικό-Δάφνη 86-84

Διαιτητές: Σπυρόπουλος-Καλογριάς-Τσαχάκης (Νιγιάννης)

Δεκάλεπτα: 15-24, 35-47, 52-60, 86-84

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας 5 (1), Παπαγιάννης 6, Κουκάς 11 (2), Μπουρνελές, Αντωνάκης 10 (2), Καρράς 9, Γουέλς 14 (1), Δημάκος 10 (1), Θεοδώρου 21 (4)

Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 27 (7), Τζιβελέκας 14 (3), Τοπάλι 11 (3), Καράμπουλας 8 (2), Ετζιάκα, Κάρτραϊτ 10 (1), Φιλιππάκος 13, Μουστόπουλος 1, Γιαννίκος

Μαχητές Πειραματικό-Αιγάλεω 102-68

Διαιτητές: Λουλουδιάδης-Πουρσανίδης-Μαραμής (Λαζαρίδης)

Δεκάλεπτα: 27-11, 53-31, 79-45, 102-68

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς, Μπανκς 13 (1), Πουρλίδας 12 (2), Λαζάρου, Κατσαμούρης 7, Νώτης 18, Κυργάκης 2, Καρπούζης 9 (1), Χαραλαμπίδης 10, Κωνσταντινίδης 9 (1), Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 22 (1)

Αιγάλεω (Γκουγκουτούδης): Μπράντφορντ 10, Έλμορ 10, Χουχούμης 3, Μπαλός 10 (2), Κουρτίδης 5 (1), Κουστένης 5 (1), Δεϊμέζης 5, Ντιπτσής 6 (2), Ζαραϊδώνης 14 (2)

Κόροιβος Αμαλιάδας-Σοφάδες 90-82

Διαιτητές: Ζιώγας-Ρίζος-Βαγγάλης (Κορομηλάς)

Δεκάλεπτα: 16-28, 40-48, 66-64, 90-82

Κόροιβος Αμαλιάδας (Μάνος): Σμιθ 24 (4), Λεμπέσης 7 (1), Κοκορέλης 4, Τάταρης 2, Πιλάβιος 3 (1), Παρασκευόπουλος 6 (1), Βάρνερ 34 (6), Πετανίδης 8, Κάτζος 2, Καλιανιώτης

Σοφάδες (Κακλαμάνος): Χατζής 10, Τουλούπης 6 (1), Πασαγιάννης 5, Χαντζής 10 (2), Επαμεινώνδας 6 (2), Ευσταθιάδης 4, Μπουντούρης 5 (1), Ζευγαράς 3 (1), Σπρίντζιος 16 (4), Καμπερίδης 17

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-ΝΕ Μεγαρίδος 80-74

Διαιτητές: Λιόνας-Πιτσίλκας-Ευφραιμίδης (Αθανασόπουλος)

Δεκάλεπτα: 27-21, 44-39, 61-58, 80-74

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 13 (2), Ρόμπινσον 13 (1), Άλεν 6, Καλλιακούδας 3 (1), Σαχπατζίδης 6 (1), Χατζηνικόλας 19 (4), Λεκγκίκα, Σταυρακούκας 5 (1), Φύτρος 15 (1), Βισνιέφσκι

ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 11 (1), Πανολίας, Δενδρινός 26 (1), Γκρέκας 7 (1), Σωτηρίου 6, Πόζογλου 18 (4), Κολοφώτης, Ροζάκης 5, Πέργουλης 1

Η Βαθμολογία

# Ομάδα Βαθ Αγ Ν/Η Μηδ Διαφ 1 ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 27 15 12-3 0 89 2 ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 26 14 12-2 0 204 3 ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 26 15 11-4 0 111 4 ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ 25 15 10-5 0 45 5 ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 24 15 9-6 0 111 6 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 23 15 8-7 0 49 7 ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 23 15 8-7 0 50 8 ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 22 15 7-8 0 -18 9 ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 22 15 7-8 0 -98 10 ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ KAE 21 14 7-7 0 40 11 ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ 21 15 6-9 0 -86 12 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ 20 14 6-8 0 -18 13 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 19 15 4-11 0 -103 14 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ 17 15 2-13 0 -241 15 ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 17 15 2-13 0 -135 16 Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ 0 0 0-0 0 0

Η επόμενη αγωνιστική (17η, 17-19/1)

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

17:00 Αιγάλεω-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)

17:00 Δάφνη-Μαχητές Πειραματικό (YouTube HellenicBF)

17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)

17:00 Σοφάδες-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)

17:00 Vikos Φalcons-Πανερυθραϊκός (YouTube HellenicBF)

17:00 Πρωτέας Βούλας-Λαύριο Boderm (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

18:30 ΑΓΕΧ-Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Νίκη Βόλου