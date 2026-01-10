Elite League: Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής
- Αναλυτικά η 16η αγωνιστική της Elite League:
- Αναλυτικά τα φύλλα αγώνα:
- Η Βαθμολογία
- Η επόμενη αγωνιστική (17η, 17-19/1)
Με έξι αναμετρήσεις άνοιξε σήμερα (10/1) η αυλαία του δευτέρου γύρου στην κανονική περίοδο της Elite League.
Στο 12-3 και μόνη δεύτερη σκαρφάλωσε η Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA που επιβλήθηκε με 80-74 της Νεανικής Εστίας Μεγαρίδας.
Τις δέκα νίκες έφτασε το Ψυχικό (10-5), που έκαμψε την αντίσταση της Δάφνης με 86-84.
Τρίτη διαδοχική νίκη πανηγύρισε η ΑΓΕΧ που πέρασε με 100-79 από την έδρα της Νίκης Βόλου και ανέβηκε στο 9-6.
Σε τροχιά εξάδας παρέμεινε ο Κόροιβος Αμαλιάδας, που νίκησε με 90-82 τους Σοφάδες για να φτάσει σε θετικό ρεκόρ, 8-7.
Σημαντική νίκη πήρε στο «Σαλούν» ο Evertech Παπάγου απέναντι στον Πρωτέα Βούλας με 86-79 και βελτίωσε το ρεκόρ του στο 7-8.
Οι Μαχητές Πειραματικό έφτασαν τις επτά νίκες στο πρωτάθλημα (7-8) επικρατώντας του Αιγάλεω με 102-68 στα Πεύκα.
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το παιχνίδι Λαύριο Boderm-Vikos Φalcons που θα αρχίσει στις 18:00 και θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Σάββατο 10 Ιανουαρίου
Μαχητές Πειραματικό-Αιγάλεω 102-68
Evertech Παπάγου-Πρωτέας Βούλας 86-79
Νίκη Βόλου-ΑΓΕΧ 79-100
Κόροιβος Αμαλιάδας-Σοφάδες 90-82
Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-ΝΕ Μεγαρίδος 80-74
Ψυχικό-Δάφνη 86-84
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου
18:00 Λαύριο Boderm-Vikos Φalcons (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Ρεπό: Πανερυθραϊκός
Νίκη Βόλου-ΑΓΕΧ 79-100
Διαιτητές: Κανελλίδης-Αγραφιώτης Ι.-Κατωτικίδης (Παραλυκίδης)
Δεκάλεπτα: 27-29, 39-51, 56-73, 79-100
Νίκη Βόλου (Τύμπας): Τζόνσον 13 (2), Κοντοστάθης, Παπαδόπουλος 3, Μπαλόπουλος 12 (2), Φιλοξενίδης 20 (3), Σπανόπουλος, Βλαχογιάννης 18, Μπακέας 2, Νίκολης, Τσουμάνης 11
ΑΓΕΧ (Κουρής): Παπαρέγκας 15 (3), Μελισσαράτος 9, Γερομιχαλός 23 (1), Μιχαήλ, Χάμιλτον 11, Παΐσιος, Νέσης, Μητσιμπόνας 3 (1), Κανονίδης 24 (6), Σάμαρτζιτς 15, Καραμπίνης
Evertech Παπάγου-Πρωτέας Βούλας 86-79
Διαιτητές: Κάρδαρης-Τσολάκος-Αργυρούδης (Φλώρος)
Δεκάλεπτα: 21-19, 38-37, 64-63, 86-79
Παπάγου (Καρακώστας): Χουγκάζ 11 (2), Μπιλάλης 9, Άντερτον 17 (2), Μερμίγκης 13 (2), Δενδρινός, Μαλέλης 6 (1), Ματσάγγος 11 (2), Δήμου 6 (2), Καραμαλέγκος 9 (1), Σκοτ 4
Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 28 (5), Μιλεντίγεβιτς 13 (1), Ρις 15, Κουφόπουλος, Κόης 13 (1), Δέλγας, Πετανίδης 4, Μπέλη 2, Καραγεωργίου 4, Βουλγαρόπουλος
Ψυχικό-Δάφνη 86-84
Διαιτητές: Σπυρόπουλος-Καλογριάς-Τσαχάκης (Νιγιάννης)
Δεκάλεπτα: 15-24, 35-47, 52-60, 86-84
Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας 5 (1), Παπαγιάννης 6, Κουκάς 11 (2), Μπουρνελές, Αντωνάκης 10 (2), Καρράς 9, Γουέλς 14 (1), Δημάκος 10 (1), Θεοδώρου 21 (4)
Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 27 (7), Τζιβελέκας 14 (3), Τοπάλι 11 (3), Καράμπουλας 8 (2), Ετζιάκα, Κάρτραϊτ 10 (1), Φιλιππάκος 13, Μουστόπουλος 1, Γιαννίκος
Μαχητές Πειραματικό-Αιγάλεω 102-68
Διαιτητές: Λουλουδιάδης-Πουρσανίδης-Μαραμής (Λαζαρίδης)
Δεκάλεπτα: 27-11, 53-31, 79-45, 102-68
Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς, Μπανκς 13 (1), Πουρλίδας 12 (2), Λαζάρου, Κατσαμούρης 7, Νώτης 18, Κυργάκης 2, Καρπούζης 9 (1), Χαραλαμπίδης 10, Κωνσταντινίδης 9 (1), Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 22 (1)
Αιγάλεω (Γκουγκουτούδης): Μπράντφορντ 10, Έλμορ 10, Χουχούμης 3, Μπαλός 10 (2), Κουρτίδης 5 (1), Κουστένης 5 (1), Δεϊμέζης 5, Ντιπτσής 6 (2), Ζαραϊδώνης 14 (2)
Κόροιβος Αμαλιάδας-Σοφάδες 90-82
Διαιτητές: Ζιώγας-Ρίζος-Βαγγάλης (Κορομηλάς)
Δεκάλεπτα: 16-28, 40-48, 66-64, 90-82
Κόροιβος Αμαλιάδας (Μάνος): Σμιθ 24 (4), Λεμπέσης 7 (1), Κοκορέλης 4, Τάταρης 2, Πιλάβιος 3 (1), Παρασκευόπουλος 6 (1), Βάρνερ 34 (6), Πετανίδης 8, Κάτζος 2, Καλιανιώτης
Σοφάδες (Κακλαμάνος): Χατζής 10, Τουλούπης 6 (1), Πασαγιάννης 5, Χαντζής 10 (2), Επαμεινώνδας 6 (2), Ευσταθιάδης 4, Μπουντούρης 5 (1), Ζευγαράς 3 (1), Σπρίντζιος 16 (4), Καμπερίδης 17
Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-ΝΕ Μεγαρίδος 80-74
Διαιτητές: Λιόνας-Πιτσίλκας-Ευφραιμίδης (Αθανασόπουλος)
Δεκάλεπτα: 27-21, 44-39, 61-58, 80-74
Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 13 (2), Ρόμπινσον 13 (1), Άλεν 6, Καλλιακούδας 3 (1), Σαχπατζίδης 6 (1), Χατζηνικόλας 19 (4), Λεκγκίκα, Σταυρακούκας 5 (1), Φύτρος 15 (1), Βισνιέφσκι
ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 11 (1), Πανολίας, Δενδρινός 26 (1), Γκρέκας 7 (1), Σωτηρίου 6, Πόζογλου 18 (4), Κολοφώτης, Ροζάκης 5, Πέργουλης 1
Η Βαθμολογία
|#
|Ομάδα
|Βαθ
|Αγ
|Ν/Η
|Μηδ
|Διαφ
|1
|ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|27
|15
|12-3
|0
|89
|2
|ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|26
|14
|12-2
|0
|204
|3
|ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
|26
|15
|11-4
|0
|111
|4
|ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
|25
|15
|10-5
|0
|45
|5
|ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
|24
|15
|9-6
|0
|111
|6
|ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
|23
|15
|8-7
|0
|49
|7
|ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
|23
|15
|8-7
|0
|50
|8
|ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
|22
|15
|7-8
|0
|-18
|9
|ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
|22
|15
|7-8
|0
|-98
|10
|ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ KAE
|21
|14
|7-7
|0
|40
|11
|ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ
|21
|15
|6-9
|0
|-86
|12
|ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
|20
|14
|6-8
|0
|-18
|13
|ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
|19
|15
|4-11
|0
|-103
|14
|ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
|17
|15
|2-13
|0
|-241
|15
|ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
|17
|15
|2-13
|0
|-135
|16
|Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ
|0
|0
|0-0
|0
|0
Η επόμενη αγωνιστική (17η, 17-19/1)
Σάββατο 17 Ιανουαρίου
17:00 Αιγάλεω-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)
17:00 Δάφνη-Μαχητές Πειραματικό (YouTube HellenicBF)
17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)
17:00 Σοφάδες-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)
17:00 Vikos Φalcons-Πανερυθραϊκός (YouTube HellenicBF)
17:00 Πρωτέας Βούλας-Λαύριο Boderm (YouTube HellenicBF)
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου
18:30 ΑΓΕΧ-Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Ρεπό: Νίκη Βόλου
