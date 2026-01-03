Αποτελέσματα, βαθμολογία και επόμενη αγωνιστική της Elite League

Ποδαρικό στο 2026 με έξι αναμετρήσεις για την 15η αγωνιστική, τελευταία του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος, έκανε το Σάββατο (3/1) η Elite League.

Η Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA με φόρα από την κατάκτηση του UNICEF Trophy επιβλήθηκε της Δάφνης 76-65 κι έφτασε τις έντεκα νίκες.

Στο 11-3 ανέβηκε και ο Πρωτέας Βούλας που επικράτησε στο Αιγάλεω της τοπικής ομάδας με 84-70.

Η ΑΓΕΧ μπήκε με το δεξί στο νέο έτος και πανηγύρισε την όγδοη νίκη της, με 93-79 στην έδρα του Πανερυθραϊκού.

Ο Κόροιβος επέστρεψε στις επιτυχίες μετά από δύο σερί ήττες, με το 92-76 επί της Νεανικής Εστίας Μεγαρίδας στην Αμαλιάδα.

Οι Μαχητές Πειραματικό έβαλαν τέλος σε ένα σερί τεσσάρων ηττών νικώντας το Ψυχικό στα Πεύκα με 82-76.

Η Νίκη Βόλου ανέβηκε στο 4-10, καθώς έκαμψε στην παράταση την αντίσταση των Σοφάδων με 94-91. Για τους φιλοξενούμενους ο Κωνσταντίνος Χαντζής έκανε τριπλ-νταμπλ με 23 πόντους, 18 ριμπάουντ και 12 ασίστ.

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το παιχνίδι Evertech Παπάγου-Vikos Φalcons που θα αρχίσει στις 18:30 και θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Αναλυτικά η 15η αγωνιστική (3-5/1):

Σάββατο 3 Ιανουαρίου

Αιγάλεω-Πρωτέας Βούλας 70-84

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Δάφνη 76-65

Κόροιβος Αμαλιάδας-ΝΕ Μεγαρίδος 92-76

Νίκη Βόλου-Σοφάδες 94-91 (κ.α. 81-81)

Πανερυθραϊκός-ΑΓΕΧ 79-93

Μαχητές Πειραματικό-Ψυχικό 82-76

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου

18:30 Evertech Παπάγου-Vikos Φalcons (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Λαύριο Boderm

Αναλυτικά τα φύλλα αγώνα:

Πανερυθραϊκός-ΑΓΕΧ 79-93

Διαιτητές: Ντόγκας-Πολάτογλου-Ζαχαρής (Γερός)

Δεκάλεπτα: 20-26, 42-48, 60-69, 79-93

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Σκόρδος 4, Νικολαΐδης 7 (1), Καμάρας 16 (3), Σεντ Χίλερ 33 (3), Δομπρογιάννης 6, Καραΐσκος, Σταματογιάννης 4, Τσαφαράς, Δημητρακόπουλος 6, Ιωαννίδης 3 (1)

ΑΓΕΧ (Κουρής): Μπράιαντ 23, Παπαρέγκας 9 (1), Μελισσαράτος 7 (1), Γερομιχαλός 8, Μιχαήλ 2, Χάμιλτον 12, Παΐσιος, Νέσης, Μητσιμπόνας 9 (1), Κανονίδης 14, Σάμαρτζιτς 9, Καραμπίνης

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Δάφνη 76-65

Διαιτητές: Κανελλίδης-Αγραφιώτης Ι.-Πράττος (Καράτσαλος)

Δεκάλεπτα: 20-22, 34-38, 60-57, 76-65

Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 6 (2), Ρόμπινσον 18 (2), Άλεν 8, Καλλιακούδας 3 (1), Γιαννούλτσης 2, Σαχπατζίδης 8 (2), Χατζηνικόλας 16 (2), Σταυρακούκας 11, Χαντζής 2, Φύτρος 2, Βισνιέφσκι 2

Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 5 (1), Τζιβελέκας 9 (1), Δημητρακόπουλος 1, Τοπάλι 4, Καράμπουλας 2, Καλαντζής, Κάρτραϊτ 21 (1), Φιλιππάκος 14 (2), Μουστόπουλος 6, Γιαννίκος 3 (1)

Μαχητές Πειραματικό-Ψυχικό 82-76

Διαιτητές: Δέλλας-Ταρενίδης-Ντούρας (Πανταζής)

Δεκάλεπτα: 26-17, 43-41, 60-57, 82-76

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς 6 (1), Μπανκς 10 (2), Πουρλίδας 14 (1), Κατσαμούρης 2, Νώτης 16, Καρπούζης 2, Χαραλαμπίδης 13 (3), Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 19

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας 4, Παπαγιάννης 6 (2), Κουκάς 11 (3), Μπουρνελές 3 (1), Αντωνάκης 16 (3), Καρράς 8, Γουέλς 16 (1), Δημάκος 2, Θεοδώρου 10 (1)

Κόροιβος Αμαλιάδας-ΝΕ Μεγαρίδος 92-76

Διαιτητές: Σκαλτσής-Κάρδαρης-Λιαρομμάτης (Γιαλικάρης)

Δεκάλεπτα: 25-15, 45-44, 73-60, 92-76

Κόροιβος Αμαλιάδας (Μάνος): Σμιθ 23 (4), Λεμπέσης 15, Κωνσταντινίδης 7 (2), Τάταρης 9, Νιπεργιάλης 1, Πιλάβιος 2, Παρασκευόπουλος 8, Βάρνερ 16 (2), Πετανίδης 4, Κάτζος, Καλιανιώτης 7

ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 6 (1), Πανολίας 2, Ρουμελιώτης 1, Δενδρινός 17 (2), Μπούσμπουρας, Γκρέκας 16 (1), Μάνταλος 1, Σωτηρίου 28, Μπόρας 1, Κολοφώτης 2, Ροζάκης 2, Πέργουλης

Νίκη Βόλου-Σοφάδες 94-91 (κ.α. 81-81)

Διαιτητές: Μπακάλης-Λουλουδιάδης-Νικολαϊδης (Αθανασόπουλος)

Δεκάλεπτα: 23-18, 48-42, 68-61, 81-81, 94-91 (πρτ.)

Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Τζόνσον 23 (2), Κοντοστάθης 2, Παπαδόπουλος, Μπαλόπουλος 10 (1), Φιλοξενίδης 9 (3), Σπανόπουλος, Βλαχογιάννης 24, Μπακέας 12 (3), Νίκολης 14 (4)

Σοφάδες (Κακλαμάνος): Χατζής 20, Τουλούπης 4, Πασαγιάννης 2, Χαντζής 23 (3), Επαμεινώνδας 14 (3), Ευσταθιάδης 13 (1), Μπουντούρης 5, Σπρίντζιος 5, Καμπερίδης 5

Αιγάλεω-Πρωτέας Βούλας 70-84

Διαιτητές: Παπαδόπουλος Χρ.-Θεονάς-Καραπαπάς (Κουλούρης)

Δεκάλεπτα: 18-18, 33-50, 48-71, 70-84

Αιγάλεω (Κορωνίδης): Μπράντφορντ 11 (1), Έλμορ 4, Χουχούμης 29 (5), Κουρτίδης, Κουστένης 5 (1), Δεϊμέζης 5, Ντιπτσής 9 (3), Ζαραϊδώνης 7 (1)

Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Μιλεντίγεβιτς 17 (2), Ρις 16, Κουφόπουλος 3, Κόης 18 (3), Δέλγας 5 (1), Πετανίδης 11 (1), Μπέλη 6 (2), Καραγεωργίου 4, Βουλγαρόπουλος 4

Η επόμενη αγωνιστική (16η, 10-12/1)

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

17:00 Μαχητές Πειραματικό-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)

17:00 Evertech Παπάγου-Πρωτέας Βούλας (YouTube HellenicBF)

17:00 Νίκη Βόλου-ΑΓΕΧ (YouTube HellenicBF)

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Σοφάδες (YouTube HellenicBF)

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube HellenicBF)

17:00 Ψυχικό-Δάφνη (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου

18:00 Λαύριο Boderm-Vikos Φalcons (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Πανερυθραϊκός