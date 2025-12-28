Η Δόξα Λευκάδας κατέκτησε το φετινό UNICEF Trophy και ταυτόχρονα το δικαίωμα να διεκδικήσει τη πρόκριση στο φετινό Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στον μεγάλο τελικό του UNICEF Trophy το οποίο διεξήχθη στο Νέο Κλειστό Τ9 Κωστακιών της Άρτας, η Δόξα Λευκάδας επικράτησε της Χαλκίδας με 74-65 και πρόσθεσε το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία της. Τα πάντα κρίθηκαν στην τελευταία περίοδο, όταν και η ομάδα του Θεόδωρου Τερζή «κλείδωσε» τη νίκη.

Μια νίκη που της δίνει και τη δυνατότητα να διεκδικήσει την είσοδο στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, κάτι που δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο και σίγουρο. Και αυτό διότι θα πρέπει να αναμετρηθεί με την ομάδα που θα βρίσκεται στην 12η θέση του πρωταθλήματος με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, ενώ στη συνέχεια θα γίνει ένα μίνι τουρνουά Play In με τον νικητή του εν λόγω αγώνα και των ομάδων της GBL που έχουν καταταγεί από τις θέσεις 5 έως 11 ως εξής: 5-12/Unicef Trophy, 6-11, 7-10, 8-9.