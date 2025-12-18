Elite League: Τα αποτελεσμάτα της 13ης αγωνιστικής
Με τρεις αναμετρήσεις, ολοκληρώθηκε η 13η αγωνισιτκή της Elite League.
Το Λαύριο έπιασε τετράδα, επικρατώντας των Σοφάδων εύκολα με (80-67), την ώρα που το ντέρμπι στη Νέα Ερυθραία, ο Πανερυθραϊκός, κέρδισε τη Μεγαρίδα (85-80), σε ματς... φωτιά.
Στο ματς, που έριξε την αυλαία της αγωνισιτκής, ο Βίκος Ιωαννίνων, έπιασε κορυφή, παίρνοντας σπουδαίο διπλό μέσα στη Βούλα επί του Πρωτέα, επικρατώντας με 62-80.
Αναλυτικά η 13η αγωνιστική:
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου
Κόροιβος Αμαλιάδας-Ψυχικό 78-80 (κ.α. 70-70)
Νίκη Βόλου-Δάφνη 67-74 (κ.α. 61-61)
Μαχητές Πειραματικό-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 61-70
Evertech Παπάγου-ΑΓΕΧ 83-71
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου
Πανερυθραϊκός-ΝΕ Μεγαρίδος 85-80
Λαύριο Boderm-Σοφάδες 80-67
Πρωτέας Βούλας-Vikos Φalcons 62-80
Ρεπό: Αιγάλεω
Αναλυτικά τα φύλα αγώνα:
Πανερυθραϊκός-ΝΕ Μεγαρίδος 85-80
Διαιτητές: Μαρτινάκος-Θεονάς-Καραπαπάς (Παπάντος)
Δεκάλεπτα: 19-12, 42-30, 61-58, 85-80
Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 17, Σκόρδος, Νικολαΐδης 16 (3), Καμάρας 24 (6), Σεντ Χίλερ 22 (1), Δομπρογιάννης, Καραΐσκος, Παπαζώτος 1, Σταματογιάννης, Τσαφαράς, Ιωαννίδης 5 (1)
ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 2, Πανολίας, Ρουμελιώτης, Δενδρινός 7 (1), Μπούσμπουρας, Γκρέκας 22 (1), Παναγιωτόπουλος 3 (1), Σωτηρίου 19, Ξέρας, Κολοφώτης 2, Ροζάκης 13, Πέργουλης 12 (2)
Λαύριο Boderm-Σοφάδες 80-67
Διαιτητές: Μηλαπίδης-Σπυρόπουλος-Λιαρομμάτης (Παλάτος)
Δεκάλεπτα: 18-12, 41-41, 62-51, 80-67
Λαύριο (Συμεωνίδης): Μακαρατζής 11, Άντερσον 12 (1), Σιγάλας 4, Προίσκος 7 (1), Γεωργάς, Τόλιας 5 (1), Καματερός 14 (4), Καλόγηρος, Ματαλιωτάκης 3 (1), Λεφιού 22 (4), Μουτάφης 2
Σοφάδες (Κακλαμάνος): Σκρίνσκι, Μαυροειδάκος 10 (2), Χατζής 4, Τουλούπης 17, Πασαγιάννης, Χαντζής 7, Επαμεινώνδας 5, Ευσταθιάδης 8, Μπουντούρης 7 (1), Σπρίντζιος, Καμπερίδης 9
Πρωτέας Βούλας-Vikos Φalcons 62-80
Διαιτητές: Κάρδαρης-Τεφτίκης-Λιόνας (Παυλόπουλος)
Δεκάλεπτα: 21-20, 40-39, 57-64, 62-80
Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 5 (1), Μιλεντίγεβιτς 21 (2), Ρις 9, Κουφόπουλος 2, Κόης 8 (2), Δέλγας 3 (1), Πετανίδης 2, Μπέλη 4 (1), Καραγεωργίου 6 (2), Βουλγαρόπουλος 2
Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 20 (4), Άντερσον 18 (3), Γράβας 8 (2), Διαμαντάκος 10, Χρυσανθάκης, Καμπερίδης 6, Βασιλείου, Τσούκας 3 (1), Αρνόκουρος 4, Πάτρας, Μαστρογιαννόπουλος 11 (2)
Η επόμενη αγωνιστική (14η, 20-21/12)
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
17:00 Ψυχικό-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (ERT Sports)
17:00 Δάφνη-Κόροιβος Αμαλιάδας (YouTube Hellenic BF)
19:00 ΑΓΕΧ-Λαύριο Boderm (YouTube Hellenic BF)
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
17:00 Σοφάδες-Πανερυθραϊκός (YouTube Hellenic BF)
17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Νίκη Βόλου (YouTube Hellenic BF)
17:00 Πρωτέας Βούλας-Μαχητές Πειραματικό (YouTube Hellenic BF)
17:00 Vikos Φalcons-Αιγάλεω (YouTube Hellenic BF)
Ρεπό: Evertech Παπάγου
