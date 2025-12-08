Μπράιαντ στο Gazzetta: «Άλλαξα το νούμερο στη φανέλα μου για να τιμήσω τον αδελφό μου που έφυγε από τη ζωή»

Ο Ζακ Μπράιαντ, πρωταγωνιστεί με τη φανέλα της ΑΓΕ Χαλκίδας τη φετινή χρονιά και μίλησε στο Gazzetta, αμέσως μετά τη νίκη της ομάδας του επί του Πρωτέα Βούλας.

Η ΑΓΕ Χαλκίδας επικράτησε με 97-89 του Πρωτέα Βούλας για την 11η αγωνιστική της Elite League.

Ο Ζακ Μπράιαντ μίλησε στο Gazzetta, έπειτα από τη νίκη της ομάδας του, όντας εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης, πετυχαίνοντας 21 πόντους με (8/13 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4/4 βολές), 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Ο Αμερικανός πλέι μέικερ είναι γνωστός στο ευρύ κοινό, αφού αγωνίζεται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και μεταξύ άλλων έχει περάσει από ομάδες όπως ο Ερμής Σχηματαρίου, ο Μίλωνας και τώρα η ΑΓΕ Χαλκίδας.

Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν αγωνίζεται με τη φανέλα της ΑΓΕΧ, με τον ίδιο να είναι εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας.

Το σύνολο του Γιάννη Σιούτη, μέχρι να κάνει το μεγάλο διπλό μέσα στη Βούλα επί του Πρωτέα μετρούσε 5 νίκες και 4 ήττες και δεν είχε δείξει θετικό πρόσημο στις τελευταίες αναμετρήσεις.

Παιχνίδι με το παιχνίδι η εικόνα της ομάδας άρχισε να αλλάζει, με τον Ζακ Μπράιαντ να αναφέρει τα στοιχεία που ξεχώρισαν στον αγώνα με τον Πρωτέα και πήραν το μεγάλο «διπλό».

«Το κυριότερο ήταν να έρθουμε εδώ να παίξουμε psychical. Ξέρουμε πως δεν ξεκινήσαμε καλά τη σεζόν με τα αρνητικά αποτελέσματα που είχαμε αλλά τώρα αρχίζουμε να βρίσκουμε τους εαυτός μας και να παίρνουμε τα αποτελέσματα».

Ο βραχύσωμος άσος της ΑΓΕ Χαλκίδας, δεν διακρίνεται μόνο για το μπασκετικό ταλέντο και την ικανότητά του στο σκοράρισμα.

Αν μην τι άλλο, αποτελεί έμπνευση για κάθε μικρό φίλο που τον παρακολουθεί να αγωνίζεται από τις κερκίδες κάποιου κλειστού γηπέδου.

Συν τοις άλλος, είναι και επικοινωνιακός με τους οπαδούς, πόσο μάλλον όταν αγωνίζεται και εκτός έδρας.

Το απόγευμα του Σαββάτου (04/12), είχε ανοίξει κουβέντα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με τους φιλάθλους της ομάδας των Νοτίων Προαστίων.

Το συνηθίζει άλλωστε όπως αναφέρει ο ίδιο, μιλώντας αμέσως μετά με αποθεωτικά λόγια, τόσο για τον σύλλογο αλλά και για τους οπαδούς.

«Η Βούλα είναι πολύ καλή ομάδα και έχει πολύ καλούς παίκτες. Είμαι φιλικός τύπος αλλά και ανταγωνιστικός. Μου αρέσει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού οι οπαδοί να μου μιλάνε, να μου λένε θετικά είτε αρνητικά σχόλια διότι μου δίνει ενέργεια αυτό. Στη βούλα οι οπαδοί πάντα μου δείχνουν αγάπη προς εμένα και απλά θέλω να είμαι φιλικός, να παίξω το παιχνίδι μου και να είμαι ο εαυτός μου.»

Πόλος έλξης έγινε ο Μπράιαντ αμέσως μετά του αγώνα με καμιά 20αρια παιδάκια να τον πολιορκούν για ένα αυτόγραφο ή για φωτογραφία.

Η ιστορία του αρθιμού μιας φανέλας

Κάθε μπασκετμπολίστας τις περισσότερες φορές επιλέγει το νούμερο που θα φορέσει στη φανέλα του.

Τις περισσότερες φορές κρύβει μια ιστορία από πίσω ο συγκεκριμένος αριθμός όπου κανείς δεν ξέρει και τη γνωρίζουν μόνο όσοι τη φοράνε.



Ο Ζακ Μπράιαντ, άλλαξε τον αριθμό του από το 1 στο 0 και σίγουρα θα υπήρχε πολύ συγκεκριμένος λόγος που θα το έκανε αυτό.

«Άλλαξα το νούμερο της φανέλας μου από το 1 στο 0 ως φόρο τιμής στον αδελφό μου που έφυγε από τη ζωή και φορούσε το 0.

Κάθε φορά παίζω για εκείνον και με αυτό τον τρόπο δείχνω την αγάπη μου στους ανθρώπους στο σπίτι και στους γονείς μου.»



Παναγιώτης Αρταβάνης