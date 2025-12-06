Elite League: Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής
Με έξι αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της 11ης αγωνιστική της Elite League.
Η ΑΓΕΧ έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές νίκες, καθώς πέρασε με 97-89 από την Βούλα. Το Λαύριοέβαλε τέλος στο σερί δύο νικών της Δάφνης και με επιβλητικό το 100-58 έφτασε στις πέντε νίκες.
Την παρθενική του νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε το Αιγάλεω, που επικράτησε 83-73 των Σοφάδων κάνοντας επί μέρους σκορ 30-10 στην τελευταία περίοδο.
Τη Δευτέρα (8/12) το παιχνίδι Μαχητές Πειραματικό-Κόροιβος Αμαλιάδας στις 18:30 θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.
Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί στις 30 Δεκεμβρίου, με το παιχνίδι Vikos Φalcons-Τρίκαλα Basket (17:00).
Αναλυτικά η 11η αγωνιστική:
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
Αιγάλεω-Σοφάδες 83-73
Πρωτέας Βούλας-ΑΓΕΧ 89-97
Νίκη Βόλου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 87-91
Πανερυθραϊκός-Ψυχικό 77-65
Λαύριο Boderm-Δάφνη 100-58
17:00 Evertech Παπάγου-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube / HellenicBF)
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
18:30 Μαχητές Πειραματικό-Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου
17:00 Vikos Φalcons-Τρίκαλα Basket (YouTube / HellenicBF)
Αναλυτικά τα φύλλα αγώνα:
Λαύριο Boderm-Δάφνη 100-58
Διαιτητές: Καραπαπάς-Τσαρούχα-Ουσταμπασίδης (Ζώης)
Δεκάλεπτα: 33-16, 59-38, 86-46, 100-58
Λαύριο (Συμεωνίδης): Μακαρατζής 5 (1), Άντερσον 15 (3), Σιγάλας 11 (1), Προίσκος 3, Γεωργάς 4 (1), Τόλιας 9 (3), Καματερός 20 (3), Καλόγηρος 6 (1), Ματαλιωτάκης, Λεφιού 16 (4), Μουτάφης 11
Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 11 (2), Τζιβελέκας 11 (2), Τοπάλι 5 (1), Καράμπουλας 3 (1), Ετζιάκα 2, Κάρτραϊτ 10 (1), Φιλιππάκος 8, Μουστόπουλος 2, Γιαννίκος 6 (2), Ρεγκούτας
Πρωτέας Βούλας-ΑΓΕΧ 89-97
Διαιτητές: Αγγελής-Τσιμπούρης-Ρίζος (Ντίνος)
Δεκάλεπτα: 31-28, 49-51, 65-75, 89-97
Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 29 (4), Μιλεντίγεβιτς 21 (5), Ρις 13, Κόης 10 (2), Δέλγας 2, Πετανίδης, Μπέλη 12, Κουρτίδης 2, Βουλγαρόπουλος
ΑΓΕΧ (Σιούτης): Μπράιαντ 21 (1), Παπαρέγκας 16 (2), Μελισσαράτος 8, Γερομιχαλός 15, Χάμιλτον 5, Νέσης 2, Μητσιμπόνας, Κανονίδης 23 (5), Σάμαρτζιτς 3 (1), Ζερβός 4
Αιγάλεω-Σοφάδες 83-73
Διαιτητές: Λιότσιος-Καρπάνος-Ξυλάς (Μωϋσιάδης)
Δεκάλεπτα: 16-23, 38-42, 53-63, 83-73
Αιγάλεω (Κορωνίδης): Σάρκεϊ 18, Έλμορ 14, Βέλκος, Λάμπρου, Ζαραϊδώνης 17 (1), Λόμπας, Κουστένης 24 (6), Δεϊμέζης 8, Κατσάνος, Πρίφτης 2
Σοφάδες (Κακλαμάνος): Βόιλς 9 (1), Μαυροειδάκος 14 (3), Χατζής 10, Τουλούπης 12, Πασαγιάννης, Σκρίνσκι 3 (1), Επαμεινώνδας 8 (2), Πούντος, Σπρίντζιος 7 (1), Καμπερίδης 10
Η επόμενη αγωνιστική (12η, 13-15/12)
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
17:00 Vikos Φalcons-Μαχητές Πειραματικό
17:00 ΑΓΕΧ-Αιγάλεω
17:00 Σοφάδες-Evertech Παπάγου
17:00 Τρίκαλα Basket-Πρωτέας Βούλας
17:00 Δάφνη-Πανερυθραϊκός
17:00 Ψυχικό-Νίκη Βόλου
17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Κόροιβος Αμαλιάδας
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου
18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-Λαύριο Boderm
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.