Όλα όσα έγιναν στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Elite League

Με έξι αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της 11ης αγωνιστική της Elite League.

Η ΑΓΕΧ έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές νίκες, καθώς πέρασε με 97-89 από την Βούλα. Το Λαύριοέβαλε τέλος στο σερί δύο νικών της Δάφνης και με επιβλητικό το 100-58 έφτασε στις πέντε νίκες.

Την παρθενική του νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε το Αιγάλεω, που επικράτησε 83-73 των Σοφάδων κάνοντας επί μέρους σκορ 30-10 στην τελευταία περίοδο.

Τη Δευτέρα (8/12) το παιχνίδι Μαχητές Πειραματικό-Κόροιβος Αμαλιάδας στις 18:30 θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί στις 30 Δεκεμβρίου, με το παιχνίδι Vikos Φalcons-Τρίκαλα Basket (17:00).

Αναλυτικά η 11η αγωνιστική:

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Αιγάλεω-Σοφάδες 83-73

Πρωτέας Βούλας-ΑΓΕΧ 89-97

Νίκη Βόλου-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 87-91

Πανερυθραϊκός-Ψυχικό 77-65

Λαύριο Boderm-Δάφνη 100-58

17:00 Evertech Παπάγου-ΝΕ Μεγαρίδος (YouTube / HellenicBF)

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18:30 Μαχητές Πειραματικό-Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

17:00 Vikos Φalcons-Τρίκαλα Basket (YouTube / HellenicBF)

Αναλυτικά τα φύλλα αγώνα:

Λαύριο Boderm-Δάφνη 100-58

Διαιτητές: Καραπαπάς-Τσαρούχα-Ουσταμπασίδης (Ζώης)

Δεκάλεπτα: 33-16, 59-38, 86-46, 100-58

Λαύριο (Συμεωνίδης): Μακαρατζής 5 (1), Άντερσον 15 (3), Σιγάλας 11 (1), Προίσκος 3, Γεωργάς 4 (1), Τόλιας 9 (3), Καματερός 20 (3), Καλόγηρος 6 (1), Ματαλιωτάκης, Λεφιού 16 (4), Μουτάφης 11

Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 11 (2), Τζιβελέκας 11 (2), Τοπάλι 5 (1), Καράμπουλας 3 (1), Ετζιάκα 2, Κάρτραϊτ 10 (1), Φιλιππάκος 8, Μουστόπουλος 2, Γιαννίκος 6 (2), Ρεγκούτας

Πρωτέας Βούλας-ΑΓΕΧ 89-97

Διαιτητές: Αγγελής-Τσιμπούρης-Ρίζος (Ντίνος)

Δεκάλεπτα: 31-28, 49-51, 65-75, 89-97

Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 29 (4), Μιλεντίγεβιτς 21 (5), Ρις 13, Κόης 10 (2), Δέλγας 2, Πετανίδης, Μπέλη 12, Κουρτίδης 2, Βουλγαρόπουλος

ΑΓΕΧ (Σιούτης): Μπράιαντ 21 (1), Παπαρέγκας 16 (2), Μελισσαράτος 8, Γερομιχαλός 15, Χάμιλτον 5, Νέσης 2, Μητσιμπόνας, Κανονίδης 23 (5), Σάμαρτζιτς 3 (1), Ζερβός 4

Αιγάλεω-Σοφάδες 83-73

Διαιτητές: Λιότσιος-Καρπάνος-Ξυλάς (Μωϋσιάδης)

Δεκάλεπτα: 16-23, 38-42, 53-63, 83-73

Αιγάλεω (Κορωνίδης): Σάρκεϊ 18, Έλμορ 14, Βέλκος, Λάμπρου, Ζαραϊδώνης 17 (1), Λόμπας, Κουστένης 24 (6), Δεϊμέζης 8, Κατσάνος, Πρίφτης 2

Σοφάδες (Κακλαμάνος): Βόιλς 9 (1), Μαυροειδάκος 14 (3), Χατζής 10, Τουλούπης 12, Πασαγιάννης, Σκρίνσκι 3 (1), Επαμεινώνδας 8 (2), Πούντος, Σπρίντζιος 7 (1), Καμπερίδης 10

Η επόμενη αγωνιστική (12η, 13-15/12)

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

17:00 Vikos Φalcons-Μαχητές Πειραματικό

17:00 ΑΓΕΧ-Αιγάλεω

17:00 Σοφάδες-Evertech Παπάγου

17:00 Τρίκαλα Basket-Πρωτέας Βούλας

17:00 Δάφνη-Πανερυθραϊκός

17:00 Ψυχικό-Νίκη Βόλου

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Κόροιβος Αμαλιάδας

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου

18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-Λαύριο Boderm