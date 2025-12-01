Τα Τρίκαλα φαίνεται να βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, οδεύουν ολοταχώς προς αποχώρηση από το πρωτάθλημα της Elite League.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο στρατόπεδο των Τρικάλων, που έπειτα από τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα (ρεκόρ 0-10), όλα δείχνουν πως θα αποχωρήσουν από την Elite League.

Η θεσσαλική ομάδα διανύει την χειρότερη περίοδο στη σύγχρονη ιστορία της. Τα δέκα σερί αρνητικά αποτελέσματα στην Elite League, έχουν φέρει ανακατατάξεις στον σύλλογο και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Gazzetta, όλα συγκλίνουν στην απόσυρση από το πρωτάθλημα.

Πιο συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν στην αρχή της σεζόν, τότε που ο πρώην επικεφαλής της προσπάθειας, Μπομπ Μάνσφιλντ, ήρθε σε συμφωνία με συνολικά δύο Αμερικανούς παίκτες, προσφέροντάς τους μεγάλα συμβόλαια.

Έχοντας διανύσει ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στα «ηνία» της διοίκησης, ο Αμερικανός επιχειρηματίας ανακοίνωσε τον Οκτώβρη του 2025, την αποχώρησή του από τον σύλλογο.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βγει μπροστά ο Μάνθος Παπαχρήστου και να «τρέξει» την ομάδα, προκειμένου να συνεχίσει τη χρονιά στο δύσκολο και απαιτητικό πρωτάθλημα στην Elite League.

Ο αντίκτυπος της προσπάθειας ήταν αρνητικός, καθώς ο Τρικαλινός επιχειρηματίας, δεν κατάφερε να πληρώσει τα ποσά που είχε συμφωνήσει ο Μπομπ Μάνσφιλντ.

Ο Παπαχρήστου, ενημέρωσε ξεχωριστά τους παίκτες πως δεν θα μπορέσουν να εξοφληθούν και στη συνέχεια ξεκίνησε η μία αποχώρηση να διαδέχεται την άλλη.

Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο μετά από την ήττα από τους Μαχητές Πειραματικού, όταν και αποχώρησαν και οι προπονητές που είχαν μείνει, ο Βαγγέλης Κουτσοκέρας και ο Γιώργος Κουρμέντζας, έχοντας ήδη πάρει την απόφασή τους, ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

Επίσης, από την ομάδα αποχώρησαν και οι Ρένος Μπαλός και Διονύσης Τάταρης, ενώ αναμένονται και επιπλέον αποχωρήσεις.

Μάλιστα, στο τραπέζι έπεσε και η επιλογή να αγωνιστεί το εφηβικό τμήμα των Τρικάλων στην Elite League, όμως οι γονείς των παιδιών αρνήθηκαν.

Πλέον προπονήσεις δεν πραγματοποιούνται, η ομάδα βρίσκεται στα πρόθυρα της διάλυσης και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα αποχωρήσει και επίσημα από το πρωτάθλημα.



