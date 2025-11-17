Ο Βίκος Ιωαννίνων επικράτησε με 97-93 της Μεγαρίδας στο ντέρμπι που έριξε την αυλαία της 8ης αγωνιστικής της Elite League.

Σε ένα ματς που ήταν ντέρμπι για 40 λεπτά ο Βίκος Ιωαννίνων επικράτησε της Μεγαρίδας με 97-93 στο παιχνίδι που έκλεισε την 8η αγωνιστική της Elite League.

Ο Βίκος κατέκτησε την έβδομή του νίκη στο πρωτάθλημα και άγγιξε την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μαζί με τη Δόξα Λευκάδας και τον Πρωτέα Βούλα.

Ν.Ε Μεγαρίδας - Βίκος Ιωαννίνων: Ο αγώνας

Ο Βίκος ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι, έχοντας από νωρίς το προβάδισμα στο σκορ. Η Μεγαρίδα όμως, είχε τις απαντήσεις, με τον Νίκο Πόζογλου να είναι «καυτός» από το τρίποντο, κλείνοντας το δεκάλεπτο με 4/5 τρίποντα και 14 πόντους με την ομάδα του μπροστά στο σκορ (25-24) 10’.

Η δεύτερη περίοδος ήταν η συνέχεια της πρώτης, με τις επιθέσεις να υπερτερούν των αμυνών και αμφότερες οι ομάδες είχαν την εναλλαγή του προβαδίσματος. Ο Μαστρογιαννόπουλος με ένα εύστοχο δίποντο στην εκπνοή του ημιχρόνου, έστειλε την ομάδα του στα αποδυτήρια με το +2 (47-48)10'.

Στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου η Μεγαρίδα «πλήρωσε» τα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ, χάνοντας τέσσερα διαδοχικά στην τελευταία επίθεση του Βίκου. Η ομάδα των Ιωαννίνων δεν κατάφερε να τα εκμεταλλευτεί και έκλεισε την προτελευταία περίοδο με (68-69) 30’.

Στην τελευταία περίοδο ο Βίκος μπήκε καλύτερα στο παρκέ και έστειλε για πρώτη φορά τη διαφορά στο +10 με ένα εύστοχο σουτ του Άντερσον (71-81) 34’.

Ο Δενδρινός ευστόχησε σε τρίποντο από τα 8 μέτρα και άγχωσε τον Βίκο, μειώνοντας στους 2, με 2.5 δευτερόλεπτα να απομένουν, (93-95).

Στο φινάλε της αναμέτρησης οι «φιλοξενούμενοι», έλεγξαν τις επιθέσεις, έβαλαν τις κρίσιμες βολές και πήραν την πιο πολύτιμη νίκη τους στο πρωτάθλημα με τελικό σκορ 93-97.

Τα δεκάλεπτα: (25-24),(47-48),(68-69),(93-97)



MVP ΗΤΑΝ Ο…: Κουίνσι Άντερσον με 29 πόντους (7/8 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 6/7 βολές), 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…: Ο Νίκος Πόζογλου που τελείωσε το παιχνίδι με 30 πόντους, έχοντας 6/12 τρίποντα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…: Οι 26 ασίστ του Βίκου, έναντι των 21 της Μεγαρίδας.





