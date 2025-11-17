Ν.Ε Μεγαριδας - Βίκος Ιωαννίνων 97-93 : Πήρα το ντέρμπι οι Γιαννιώτες με πρωταγωνιστή τον Άντερσον!
Σε ένα ματς που ήταν ντέρμπι για 40 λεπτά ο Βίκος Ιωαννίνων επικράτησε της Μεγαρίδας με 97-93 στο παιχνίδι που έκλεισε την 8η αγωνιστική της Elite League.
Ο Βίκος κατέκτησε την έβδομή του νίκη στο πρωτάθλημα και άγγιξε την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μαζί με τη Δόξα Λευκάδας και τον Πρωτέα Βούλα.
Ν.Ε Μεγαρίδας - Βίκος Ιωαννίνων: Ο αγώνας
Ο Βίκος ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι, έχοντας από νωρίς το προβάδισμα στο σκορ. Η Μεγαρίδα όμως, είχε τις απαντήσεις, με τον Νίκο Πόζογλου να είναι «καυτός» από το τρίποντο, κλείνοντας το δεκάλεπτο με 4/5 τρίποντα και 14 πόντους με την ομάδα του μπροστά στο σκορ (25-24) 10’.
Η δεύτερη περίοδος ήταν η συνέχεια της πρώτης, με τις επιθέσεις να υπερτερούν των αμυνών και αμφότερες οι ομάδες είχαν την εναλλαγή του προβαδίσματος. Ο Μαστρογιαννόπουλος με ένα εύστοχο δίποντο στην εκπνοή του ημιχρόνου, έστειλε την ομάδα του στα αποδυτήρια με το +2 (47-48)10'.
Στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου η Μεγαρίδα «πλήρωσε» τα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ, χάνοντας τέσσερα διαδοχικά στην τελευταία επίθεση του Βίκου. Η ομάδα των Ιωαννίνων δεν κατάφερε να τα εκμεταλλευτεί και έκλεισε την προτελευταία περίοδο με (68-69) 30’.
Στην τελευταία περίοδο ο Βίκος μπήκε καλύτερα στο παρκέ και έστειλε για πρώτη φορά τη διαφορά στο +10 με ένα εύστοχο σουτ του Άντερσον (71-81) 34’.
Ο Δενδρινός ευστόχησε σε τρίποντο από τα 8 μέτρα και άγχωσε τον Βίκο, μειώνοντας στους 2, με 2.5 δευτερόλεπτα να απομένουν, (93-95).
Στο φινάλε της αναμέτρησης οι «φιλοξενούμενοι», έλεγξαν τις επιθέσεις, έβαλαν τις κρίσιμες βολές και πήραν την πιο πολύτιμη νίκη τους στο πρωτάθλημα με τελικό σκορ 93-97.
Τα δεκάλεπτα: (25-24),(47-48),(68-69),(93-97)
MVP ΗΤΑΝ Ο…: Κουίνσι Άντερσον με 29 πόντους (7/8 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 6/7 βολές), 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…: Ο Νίκος Πόζογλου που τελείωσε το παιχνίδι με 30 πόντους, έχοντας 6/12 τρίποντα.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…: Οι 26 ασίστ του Βίκου, έναντι των 21 της Μεγαρίδας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.