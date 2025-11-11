Με ανακοίνωση της ΕΟΚ, το Δάφνη - Παππάγου, θα αναβληθεί για την 10η αγωνιστική της Elite League.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, αναφέροντας πως το παιχνίδι της Δάφνης με τον Παπάγου ενόψει της 10ης αγωνιστικής θα αναβληθεί, λόγω συμμετοχής αθλητών του ΑΟ Δάφνης με την Εθνική ομάδα της χώρα τους.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Λόγω συμμετοχής αθλητών του ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ με την Εθνική ομάδα της χώρας τους, ο αγώνας ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ για την 10η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της ELITE LEAGUE (Α2 Εθνική Κατηγορία ανδρών) αντί της 29/11/25 και ώρα 17.00, ορίζεται να διεξαχθεί στις 03/12/25 και ώρα 20.00, στο κλειστό γυμναστήριο «ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ».