Η ΑΓΕ Χαλκίδας, μετά το τέλος της συνεργασίας της με τον Τζόναθαν Κόμαγκαμ, «κλείνει» τον Άνταμ Χάμιλτον με τη μορφή δανεισμού από τη Μανίσα, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Παίκτης της ΑΓΕ Χαλκίδας, θα πρέπει να θεωρείται ο Άνταμ Χάμιλτον από τη Μανίσα (με μορφή δανεισμού), αφού θα μετακομίσει στην ομάδα της Χαλκίδας, προκειμένου να καλύψει το κενό που θα αφήσει ο Τζόναθαν Κόμαγκαμ, μέχρι το τέλος της αγωνιστικής σεζόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο Άνταμ Χάμιλτον, θα αποτελέσει τον νέο σέντερ του συλλόγου από τη Χαλκίδα. Ο Αμερικανός ψηλός δεν είχε θέση στο ρόστερ της Μανίσα, καθώς τις περισσότερες φορές έμενε εκτός 12αδας και δεν βρήκε τον χώρο που ήθελε ο ίδιος.

Τη σεζόν 2023-2024, αγωνίστηκε στο NCAA και συγκεκριμένα στο πανεπιστήμιο Λαμάρ όπου μέτρησε 9.4 πόντους (48.1% δίποντα), με 7 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ σε 23.4 λεπτά συμμετοχής.