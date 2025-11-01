Τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική της Elite League μετά τα ματς του Σαββάτου.

Τρεις αναμετρήσεις άνοιξαν το Σάββατο (1/11) την αυλαία της έκτης αγωνιστικής της Elite League.

Η Δάφνη πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα επικρατώντας με 94-68 των Τρικάλων Basket στο «Μιχάλης Μουρούτσος».

Το Λαύριο Boderm πέρασε από την έδρα του Πανερυθραϊκού με 84-81, με τον Αλέξανδρο Προίσκο να ευστοχεί σε τρίποντο λίγο πριν το τέλος.

Την Κυριακή διεξάγονται άλλες τέσσερις αναμετρήσεις, που επίσης έχουν τζάμπολ στις 17:00 και μεταδίδονται από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube: Νίκη Βόλου-Evertech Παπάγου, Ψυχικό-Vikos Φalcons, Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πρωτέας Βούλας και Κόροιβος Αμαλιάδας-Αιγάλεω.

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 18:30 με το παιχνίδι ΝΕ Μεγαρίδος-ΑΓΕΧ, που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Αναλυτικά η 6η αγωνιστική (1-3/11)

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Σοφάδες-Μαχητές Πειραματικό 73-66

Δάφνη-Τρίκαλα Basket 94-68

Πανερυθραϊκός-Λαύριο Boderm 81-84

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

17:00 Νίκη Βόλου-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)

17:00 Ψυχικό-Vikos Φalcons (YouTube HellenicBF)

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πρωτέας Βούλας (YouTube HellenicBF)

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Αναλυτικά τα φύλλα αγώνα:

Δάφνη-Τρίκαλα Basket 94-68

Διαιτητές: Λιαρομμάτης-Μαλαμάς-Γαραντζιώτης (Κυρτάτας – Παπαϊωάννου)

Δεκάλεπτα: 28-16, 44-33, 67-48, 94-68

Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 15 (5), Τζιβελέκας 20 (2), Δημητρακόπουλος 5 (1), Τοπάλι 2, Καράμπουλας 14 (2), Ετζιάκα 6, Φιλιππάκος 16, Ντράσκοβιτς 6 (1), Μουστόπουλος 4, Γιαννίκος 3 (1), Ρεγκούτας

Τρίκαλα Basket (Κουτσοκέρας): Τζόουνς 15 (1), Γαζέλας, Αργυρούλης 3, Τσαφαράς 16 (2), Κοκορέλης 3, Γουάσινγκτον 10, Κολσούζογλου 13, Μπαλός 4, Πηλίτσης 2, Γαρέζος, Τάταρης 2

Πανερυθραϊκός-Λαύριο Boderm 81-84

Διαιτητές: Βαγγάλης-Τηγάνης-Κοϊμτζόγλου (Γρίβα)

Δεκάλεπτα: 22-25, 36-38, 61-63, 81-84

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 5, Νικολαΐδης 10, Καμάρας 25 (4), Κωστόπουλος, Σεντ Χίλερ 16 (1), Δομπρογιάννης 8, Καραΐσκος, Σταματογιάννης 10 (1), Ιωαννίδης, Σιούντρης 7 (1)

Λαύριο (Συμεωνίδης): Κουξχάουσεν 9 (3), Μακαρατζής 3 (1), Άντερσον 10 (2), Παναγιωτόπουλος 2, Στασινός 16 (1), Σιγάλας 4, Προίσκος 8 (1), Τόλιας 17, Καματερός, Καλόγηρος 5 (1), Ματαλιωτάκης 2, Μουτάφης 8

Σοφάδες-Μαχητές Πειραματικό 73-66

Διαιτητές: Ευφραιμίδης-Τζιοπάνος-Παπαγερίδης (Αθανασόπουλος)

Δεκάλεπτα: 15-20, 37-32, 58-47, 73-66

Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 8 (2), Χατζής 9 (1), Τουλούπης 17 (3), Πασαγιάννης, Σκρίνσκι 8 (1), Επαμεινώνδας 5 (1), Ευσταθιάδης 7 (1), Μπουντούρης 6 (1), Πούντος, Σπρίντζιος 7 (1), Καμπερίδης 6

Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς, Μπανκς 25 (4), Πουρλίδας 7 (2), Κατσαμούρης 6, Νώτης 19, Κυργάκης, Καρπούζης, Χαραλαμπίδης 3 (1), Καλαϊτζίδης, Κομνιανίδης 6 (2)

Η Βαθμολογία:

# Ομάδα Βαθ Αγ N/H Μηδ Διαφ 1 ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 10 5 5-0 0 52 2 ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 9 5 4-1 0 66 3 ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 9 5 4-1 0 17 4 ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9 5 4-1 0 56 5 ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ 9 5 4-1 0 54 6 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ 9 6 3-3 0 42 7 ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 9 6 3-3 0 -37 8 ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 8 5 3-2 0 7 9 ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ KAE 8 6 2-4 0 -24 10 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 8 5 3-2 0 10 11 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 8 5 3-2 0 2 12 ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ 8 6 2-4 0 -6 13 ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 7 5 2-3 0 3 14 ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 7 6 1-5 0 -37 15 Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ 6 6 0-6 0 -148 16 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ 5 5 0-5 0 -57

Η επόμενη αγωνιστική (7η, 8-10/11)

Σάββατο 8 Νοεμβρίου

17:00 Τρίκαλα Basket-ΝΕ Μεγαρίδος

17:00 Αιγάλεω-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA

17:00 Πρωτέας Βούλας-Ψυχικό

17:00 Vikos Φalcons-Δάφνη

17:00 ΑΓΕΧ-Σοφάδες

17:00 Evertech Παπάγου-Κόροιβος Αμαλιάδας

17:00 Μαχητές Πειραματικό-Πανερυθραϊκός

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου

18:30 Λαύριο Boderm-Νίκη Βόλου (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)