Elite League: Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής
Τρεις αναμετρήσεις άνοιξαν το Σάββατο (1/11) την αυλαία της έκτης αγωνιστικής της Elite League.
Η Δάφνη πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα επικρατώντας με 94-68 των Τρικάλων Basket στο «Μιχάλης Μουρούτσος».
Το Λαύριο Boderm πέρασε από την έδρα του Πανερυθραϊκού με 84-81, με τον Αλέξανδρο Προίσκο να ευστοχεί σε τρίποντο λίγο πριν το τέλος.
Την Κυριακή διεξάγονται άλλες τέσσερις αναμετρήσεις, που επίσης έχουν τζάμπολ στις 17:00 και μεταδίδονται από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube: Νίκη Βόλου-Evertech Παπάγου, Ψυχικό-Vikos Φalcons, Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πρωτέας Βούλας και Κόροιβος Αμαλιάδας-Αιγάλεω.
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 18:30 με το παιχνίδι ΝΕ Μεγαρίδος-ΑΓΕΧ, που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.
Αναλυτικά η 6η αγωνιστική (1-3/11)
Σάββατο 1 Νοεμβρίου
Σοφάδες-Μαχητές Πειραματικό 73-66
Δάφνη-Τρίκαλα Basket 94-68
Πανερυθραϊκός-Λαύριο Boderm 81-84
Κυριακή 2 Νοεμβρίου
17:00 Νίκη Βόλου-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)
17:00 Ψυχικό-Vikos Φalcons (YouTube HellenicBF)
17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πρωτέας Βούλας (YouTube HellenicBF)
17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου
18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
Αναλυτικά τα φύλλα αγώνα:
Δάφνη-Τρίκαλα Basket 94-68
Διαιτητές: Λιαρομμάτης-Μαλαμάς-Γαραντζιώτης (Κυρτάτας – Παπαϊωάννου)
Δεκάλεπτα: 28-16, 44-33, 67-48, 94-68
Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 15 (5), Τζιβελέκας 20 (2), Δημητρακόπουλος 5 (1), Τοπάλι 2, Καράμπουλας 14 (2), Ετζιάκα 6, Φιλιππάκος 16, Ντράσκοβιτς 6 (1), Μουστόπουλος 4, Γιαννίκος 3 (1), Ρεγκούτας
Τρίκαλα Basket (Κουτσοκέρας): Τζόουνς 15 (1), Γαζέλας, Αργυρούλης 3, Τσαφαράς 16 (2), Κοκορέλης 3, Γουάσινγκτον 10, Κολσούζογλου 13, Μπαλός 4, Πηλίτσης 2, Γαρέζος, Τάταρης 2
Πανερυθραϊκός-Λαύριο Boderm 81-84
Διαιτητές: Βαγγάλης-Τηγάνης-Κοϊμτζόγλου (Γρίβα)
Δεκάλεπτα: 22-25, 36-38, 61-63, 81-84
Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 5, Νικολαΐδης 10, Καμάρας 25 (4), Κωστόπουλος, Σεντ Χίλερ 16 (1), Δομπρογιάννης 8, Καραΐσκος, Σταματογιάννης 10 (1), Ιωαννίδης, Σιούντρης 7 (1)
Λαύριο (Συμεωνίδης): Κουξχάουσεν 9 (3), Μακαρατζής 3 (1), Άντερσον 10 (2), Παναγιωτόπουλος 2, Στασινός 16 (1), Σιγάλας 4, Προίσκος 8 (1), Τόλιας 17, Καματερός, Καλόγηρος 5 (1), Ματαλιωτάκης 2, Μουτάφης 8
Σοφάδες-Μαχητές Πειραματικό 73-66
Διαιτητές: Ευφραιμίδης-Τζιοπάνος-Παπαγερίδης (Αθανασόπουλος)
Δεκάλεπτα: 15-20, 37-32, 58-47, 73-66
Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 8 (2), Χατζής 9 (1), Τουλούπης 17 (3), Πασαγιάννης, Σκρίνσκι 8 (1), Επαμεινώνδας 5 (1), Ευσταθιάδης 7 (1), Μπουντούρης 6 (1), Πούντος, Σπρίντζιος 7 (1), Καμπερίδης 6
Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς, Μπανκς 25 (4), Πουρλίδας 7 (2), Κατσαμούρης 6, Νώτης 19, Κυργάκης, Καρπούζης, Χαραλαμπίδης 3 (1), Καλαϊτζίδης, Κομνιανίδης 6 (2)
Η Βαθμολογία:
|#
|Ομάδα
|Βαθ
|Αγ
|N/H
|Μηδ
|Διαφ
|1
|ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
|10
|5
|5-0
|0
|52
|2
|ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
|9
|5
|4-1
|0
|66
|3
|ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|9
|5
|4-1
|0
|17
|4
|ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|9
|5
|4-1
|0
|56
|5
|ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ
|9
|5
|4-1
|0
|54
|6
|ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ
|9
|6
|3-3
|0
|42
|7
|ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
|9
|6
|3-3
|0
|-37
|8
|ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
|8
|5
|3-2
|0
|7
|9
|ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ KAE
|8
|6
|2-4
|0
|-24
|10
|ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ
|8
|5
|3-2
|0
|10
|11
|ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
|8
|5
|3-2
|0
|2
|12
|ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ
|8
|6
|2-4
|0
|-6
|13
|ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
|7
|5
|2-3
|0
|3
|14
|ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
|7
|6
|1-5
|0
|-37
|15
|Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ
|6
|6
|0-6
|0
|-148
|16
|ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
|5
|5
|0-5
|0
|-57
Η επόμενη αγωνιστική (7η, 8-10/11)
Σάββατο 8 Νοεμβρίου
17:00 Τρίκαλα Basket-ΝΕ Μεγαρίδος
17:00 Αιγάλεω-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA
17:00 Πρωτέας Βούλας-Ψυχικό
17:00 Vikos Φalcons-Δάφνη
17:00 ΑΓΕΧ-Σοφάδες
17:00 Evertech Παπάγου-Κόροιβος Αμαλιάδας
17:00 Μαχητές Πειραματικό-Πανερυθραϊκός
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου
18:30 Λαύριο Boderm-Νίκη Βόλου (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
