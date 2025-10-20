Elite League: Η Δόξα «απέδρασε» από την Χαλκίδα με μια βολή στο τέλος!
Τι κι αν είχε μόνο 3 πόντους; Ο Βασίλης Σταυρακούκας δεν... φοβήθηκε στο τέλος του ΑΓΕΧ - Δόξα Λευκάδας, πήρε την προσπάθεια, κέρδισε το φάουλ και με 1/2 βολές έγραψε το τελικό 77-78, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.
Η ΑΓΕΧ είχε προηγηθεί και με διψήφιες διαφορές, όμως στο τέλος οι Νησιώτες αντέδρασαν και έφτασαν στο 77-77 και είχαν την επίθεση, με τον Σταυρακούκα να σκοράρει από τη γραμμή των βολών στα 8.6'' πριν το τέλος. Η ΑΓΕΧ είχε την τελέυταία επίθεση, αλλά τίποτα δεν δούλεψε σωστά, με τον Νίκο Παπαρέγκα να αστοχεί στην εκπνοή σε ένα πολύ δύσκολο σουτ.
Ο Ρόμπινσον με 28 ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ από την άλλη ο Γερομιχαλός είχε 18 για την ΑΓΕΧ.
Αυτή ήταν η δεύτερη Δόξα Λευκάδας, με την Χα΄΄κίδα, αυτή ήταν η τρίτη ήττα της σε 3 αγωνιστικές.
ΑΓΕΧ-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA
Διαιτητές: Κωνσταντινίδου-Μαρτινάκος-Καλογερόπουλος (Ντίνος)
Δεκάλεπτα: 33-22, 56-43, 65-62, 77-78
ΑΓΕ Χαλκίδας (Οικονόμου): Μπράιαντ 16 (2), Παπαρέγκας 10 (2), Μελισσαράτος 7 (1), Γερομιχαλός 18 (1), Κόμαγκαμ 4, Νέσης 2, Κανονίδης 14 (4), Σάμαρτζιτς 3, Ζερβός 3 (1)
Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 7 (1), Ρόμπινσον 28 (5), Άλεν 5, Καλλιακούδας, Σαχπατζίδης 4, Τζόλος 7 (2), Σταυρακούκας 3, Χαντζής 14 (4), Φύτρος 7 (1), Βισνιέφσκι 3
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής (18-20/10):
Σάββατο 18 Οκτωβρίου
Αιγάλεω-Λαύριο Boderm 78-91
Vikos Φalcons-Νίκη Βόλου 87-65
Τρίκαλα Basket-Κόροιβος Αμαλιάδας 48-64
Σοφάδες-Ψυχικό 66-70
ΝΕ Μεγαρίδας-Δάφνη 92-67
Μαχητές Πειραματικό-Evertech Παπάγου 80-94
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου
ΑΓΕΧ-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 77-78
18:30 Πρωτέας Βούλας-Πανερυθραϊκός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Η επόμενη αγωνιστική (4η, 25-27/10)
Σάββατο 25 Οκτωβρίου
17:00 ΝΕ Μεγαρίδας-Μαχητές Πειραματικό
17:00 Δάφνη-Σοφάδες
17:00 Ψυχικό-ΑΓΕΧ
17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Τρίκαλα Basket
17:00 Νίκη Βόλου-Πρωτέας Βούλας
17:00 Πανερυθραϊκός-Αιγάλεω
17:00 Λαύριο Boderm-Evertech Παπάγου
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου
18:30 Κόροιβος Αμαλιάδας-Vikos Φalcons
