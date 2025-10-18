Βίκος, Κόροιβος και Ψυχικό συνεχίζουν αήττητοι στην Elite League, πρώτη νίκη για το Λαύριο

Elite League: Βίκος, Κόροιβος και Ψυχικό συνεχίζουν αήττητοι, πρώτη νίκη για το Λαύριο
Ο Βίκος Ιωαννίνων ξεπέρασε το εμπόδιο της Νίκης Βόλου, επικρατώντας με 87-65, και παρέμεινε αήττητος έπειτα από τρεις αγωνιστικές στην Elite League. Το 3/3 έκανε και ο Κόροιβος Αμαλιάδας, καθώς επιβλήθηκε των Τρικάλωνμε 64-48. Στην κορυφή, επίσης με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, παρέμεινε το Ψυχικό, που νίκησε τους Σοφάδες εκτός έδρας με 70-66. Όσον αφορά το Λαύριο, σημείωσε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, περνώντας με 91-78 από το Αιγάλεω.
Αποτελέσματα-3η αγωνιστική
Σάββατο 18 Οκτωβρίου
- Αιγάλεω-Λαύριο 78-91
- Vikos Φalcons-Νίκη Βόλου 87-65
- Τρίκαλα Basket-Κόροιβος Αμαλιάδας 48-64
- Σοφάδες-Ψυχικό 66-70
- ΝΕ Μεγαρίδας-Δάφνη 92-67
- Μαχητές Πειραματικό-Παπάγου 80-94
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου
- 17:00 ΑΓΕΧ-Δόξα Λευκάδας (YouTube HellenicBF)
- 18:30 Πρωτέας Βούλας-Πανερυθραϊκός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Κατάταξη
- Vikos Φalcons 3-0
- Κόροιβος 3-0
- Ψυχικό 3-0
- Παπάγου 2-1
- Μαχητές Πειραματικό 2-1
- ΝΕ Μεγαρίδος 2-1
- Νίκη Βόλου 2-1
- Πρωτέας Βούλας 2-0
- Λαύριο 1-2
- Πανερυθραϊκός 1-1
- Δόξα Λευκάδας 1-1
- Σοφάδες 0-3
- Τρίκαλα Basket 0-3
- Αιγάλεω 0-3
- Δάφνη 0-3
- Χαλκίδα 0-2
Τα φύλλα αγώνα
Vikos Φalcons-Νίκη Βόλου 87-65
Διαιτητές: Αναστασιάδης-Συμεωνίδης-Κατωτικίδης
Δεκάλεπτα: 25-15, 47-36, 69-47, 87-65
Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 18 (4), Γεωργίου 3 (1), Άντερσον 23 (5), Γράβας 3, Διαμαντάκος 12, Χρυσανθάκης, Καμπερίδης 12, Βασιλείου, Τσούκας 9 (1), Πάτρας, Μαστρογιαννόπουλος 7 (1).
Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Λουσέιν 6, Τζόνσον 12 (1), Παπαδόπουλος 3, Μπαλόπουλος 3, Φιλοξενίδης 13 (1), Δήμος 8 (1), Καραγεωργίου 1, Σπυρόπουλος 8, Βλαχογιάννης 3, Μπακέας, Νίκολης, Τσουμάνης 8.
Μαχητές Πειραματικό-Παπάγου 80-94
Διαιτητές: Παζώλης-Πιτσίλκας-Μπουγλός Π.
Δεκάλεπτα: 14-19, 41-37, 54-71, 80-94
Μαχητές (Γεροφώτης): Αμπαράς, Μπανκς 22 (5), Πουρλίδας 5, Κατσαμούρης 10 (1), Νώτης 11, Χαραλαμπίδης 3, Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 16 (1), Κομνιανίδης 13 (3).
Παπάγου (Καρακώστας): Μπιλάλης, Άντερτον 34 (3), Μερμίγκης 9 (1), Δενδρινός 5 (1), Μαλέλης 3 (1), Σκούρτης 6, Αγγελή, Ματσάγγος 9 (1), Καραμαλέγκος 11, Σκοτ 17.
ΝΕ Μεγαρίδος-Δάφνη 92-67
Διαιτητές: Λεβεντάκος-Τσολάκος-Καλογριάς
Δεκάλεπτα: 21-15, 40-35, 66-54, 92-67
ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 12 (1), Πανολίας, Δενδρινός 3, Βησσαρίου 23 (4), Γκρέκας 5 (1), Σωτηρίου 22, Πόζογλου 14 (2), Καραχάλιος, Κολοφώτης, Ροζάκης 8, Πέργουλης 2, Ευστρατίου 3.
Δάφνη (Κερασοβίτης): Τζιβελέκας 11 (3), Δημητρακόπουλος 7, Τοπάλι 8 (1), Ετζιάκα 3 (1), Ανγκλ 13 (2), Φιλιππάκος 9, Ντράσκοβιτς 10 (1), Μουστόπουλος 4, Γιαννίκος 2.
Αιγάλεω-Λαύριο 78-91
Διαιτητές: Κάρδαρης-Στρέμπας-Μπον
Δεκάλεπτα: 24-24, 46-47, 59-69, 78-91
Αιγάλεω (Παπαδόπουλος): Βόιλς 14, Κάρτραϊτ 15, Κουφόπουλος 9 (1), Μαντίκος, Παπαδημητρίου 12 (2), Κουστένης 15 (3), Δεϊμέζης 11, Ντίπτσης, Νικολαΐδης 2, Πρίφτης.
Λαύριο (Συμεωνίδης): Κουξχάουσεν 8 (2), Άντερσον 11 (2), Στασινός 16 (3), Σιγάλας 10 (2), Προίσκος 8 (2), Τόλιας 16 (3), Καματερός 8 (2), Καλόγηρος 6, Ματαλιωτάκης 7, Μουτάφης.
Τρίκαλα Basket-Κόροιβος Αμαλιάδας 48-64
Διαιτητές: Τσάνταλη-Λουλουδιάδης-Νικολαϊδης
Δεκάλεπτα: 19-15, 34-30, 39-46, 48-64
Τρίκαλα Basket (Κουτσοκέρας): Μπλάκσερ 3 (1), Γαζέλας, Αργυρούλης, Τσαφαράς 4, Κοκορέλης 4, Γουάσινγκτον 21 (1), Κολσούζογλου 12, Πηλίτσης, Τάταρης 4 (1)
Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Μάρκου, Λεμπέσης 6 (1), Σλέιτερ 20 (3), Κωνσταντινίδης 3 (1), Πιλάβιος 2, Παρασκευόπουλος 4, Βάρνερ 16, Πετανίδης 7, Κάτζος, Καλιανιώτης 4 (1), Βύρλας 2
Σοφάδες-Ψυχικό 66-70
Διαιτητές: Ζαχαρής-Ταρενίδης-Αγραφιώτης Β.
Δεκάλεπτα: 13-23, 27-34, 45-48, 66-70
Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 7 (2), Χατζής 2, Τουλούπης 8 (1), Πασαγιάννης, Σκρίνσκι 5 (1), Επαμεινώνδας, Ευσταθιάδης 14 (1), Μπουντούρης 7 (1), Πούντος, Σπρίντζιος 10 (1), Καμπερίδης 13
Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας 3, Παπαγιάννης 9 (1), Κουκάς 9 (3), Μπουρνελές 5, Χέντερσον 12 (2), Δήμου 2, Καρράς, Γουέλς 18 (1), Ζορμπάς 8, Δημάκος 4
Επόμενη αγωνιστική (4η, 25-27/10)
Σάββατο 25 Οκτωβρίου
- 17:00 ΝΕ Μεγαρίδας-Μαχητές Πειραματικό
- 17:00 Δάφνη-Σοφάδες
- 17:00 Ψυχικό-ΑΓΕΧ
- 17:00 Δόξα Λευκάδας-Τρίκαλα Basket
- 17:00 Νίκη Βόλου-Πρωτέας Βούλας
- 17:00 Πανερυθραϊκός-Αιγάλεω
- 17:00 Λαύριο-Παπάγου
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου
- 18:30 Κόροιβος Αμαλιάδας-Vikos Φalcons
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.