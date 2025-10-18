Βίκος, Κόροιβος και Ψυχικό συνεχίζουν αήττητοι στην Elite League, πρώτη νίκη για το Λαύριο

Ο Βίκος Ιωαννίνων, ο Κόροιβος Αμαλιάδας και το Ψυχικό συνέχισαν νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους στην Elite League και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 3-0, με το Λαύριο να πανηγυρίζει την πρώτη νίκη της σεζόν απέναντι στο Αιγάλεω.

Ο Βίκος Ιωαννίνων ξεπέρασε το εμπόδιο της Νίκης Βόλου, επικρατώντας με 87-65, και παρέμεινε αήττητος έπειτα από τρεις αγωνιστικές στην Elite League. Το 3/3 έκανε και ο Κόροιβος Αμαλιάδας, καθώς επιβλήθηκε των Τρικάλωνμε 64-48. Στην κορυφή, επίσης με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, παρέμεινε το Ψυχικό, που νίκησε τους Σοφάδες εκτός έδρας με 70-66. Όσον αφορά το Λαύριο, σημείωσε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, περνώντας με 91-78 από το Αιγάλεω.

Αποτελέσματα-3η αγωνιστική

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

Αιγάλεω-Λαύριο 78-91

Vikos Φalcons-Νίκη Βόλου 87-65

Τρίκαλα Basket-Κόροιβος Αμαλιάδας 48-64

Σοφάδες-Ψυχικό 66-70

ΝΕ Μεγαρίδας-Δάφνη 92-67

Μαχητές Πειραματικό-Παπάγου 80-94

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

17:00 ΑΓΕΧ-Δόξα Λευκάδας (YouTube HellenicBF)

18:30 Πρωτέας Βούλας-Πανερυθραϊκός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Κατάταξη

Vikos Φalcons 3-0 Κόροιβος 3-0 Ψυχικό 3-0 Παπάγου 2-1 Μαχητές Πειραματικό 2-1 ΝΕ Μεγαρίδος 2-1 Νίκη Βόλου 2-1 Πρωτέας Βούλας 2-0 Λαύριο 1-2 Πανερυθραϊκός 1-1 Δόξα Λευκάδας 1-1 Σοφάδες 0-3 Τρίκαλα Basket 0-3 Αιγάλεω 0-3 Δάφνη 0-3 Χαλκίδα 0-2

Τα φύλλα αγώνα

Vikos Φalcons-Νίκη Βόλου 87-65

Διαιτητές: Αναστασιάδης-Συμεωνίδης-Κατωτικίδης

Δεκάλεπτα: 25-15, 47-36, 69-47, 87-65

Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 18 (4), Γεωργίου 3 (1), Άντερσον 23 (5), Γράβας 3, Διαμαντάκος 12, Χρυσανθάκης, Καμπερίδης 12, Βασιλείου, Τσούκας 9 (1), Πάτρας, Μαστρογιαννόπουλος 7 (1).

Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Λουσέιν 6, Τζόνσον 12 (1), Παπαδόπουλος 3, Μπαλόπουλος 3, Φιλοξενίδης 13 (1), Δήμος 8 (1), Καραγεωργίου 1, Σπυρόπουλος 8, Βλαχογιάννης 3, Μπακέας, Νίκολης, Τσουμάνης 8.

Μαχητές Πειραματικό-Παπάγου 80-94

Διαιτητές: Παζώλης-Πιτσίλκας-Μπουγλός Π.

Δεκάλεπτα: 14-19, 41-37, 54-71, 80-94

Μαχητές (Γεροφώτης): Αμπαράς, Μπανκς 22 (5), Πουρλίδας 5, Κατσαμούρης 10 (1), Νώτης 11, Χαραλαμπίδης 3, Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 16 (1), Κομνιανίδης 13 (3).

Παπάγου (Καρακώστας): Μπιλάλης, Άντερτον 34 (3), Μερμίγκης 9 (1), Δενδρινός 5 (1), Μαλέλης 3 (1), Σκούρτης 6, Αγγελή, Ματσάγγος 9 (1), Καραμαλέγκος 11, Σκοτ 17.

ΝΕ Μεγαρίδος-Δάφνη 92-67

Διαιτητές: Λεβεντάκος-Τσολάκος-Καλογριάς

Δεκάλεπτα: 21-15, 40-35, 66-54, 92-67

ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 12 (1), Πανολίας, Δενδρινός 3, Βησσαρίου 23 (4), Γκρέκας 5 (1), Σωτηρίου 22, Πόζογλου 14 (2), Καραχάλιος, Κολοφώτης, Ροζάκης 8, Πέργουλης 2, Ευστρατίου 3.

Δάφνη (Κερασοβίτης): Τζιβελέκας 11 (3), Δημητρακόπουλος 7, Τοπάλι 8 (1), Ετζιάκα 3 (1), Ανγκλ 13 (2), Φιλιππάκος 9, Ντράσκοβιτς 10 (1), Μουστόπουλος 4, Γιαννίκος 2.

Αιγάλεω-Λαύριο 78-91

Διαιτητές: Κάρδαρης-Στρέμπας-Μπον

Δεκάλεπτα: 24-24, 46-47, 59-69, 78-91

Αιγάλεω (Παπαδόπουλος): Βόιλς 14, Κάρτραϊτ 15, Κουφόπουλος 9 (1), Μαντίκος, Παπαδημητρίου 12 (2), Κουστένης 15 (3), Δεϊμέζης 11, Ντίπτσης, Νικολαΐδης 2, Πρίφτης.

Λαύριο (Συμεωνίδης): Κουξχάουσεν 8 (2), Άντερσον 11 (2), Στασινός 16 (3), Σιγάλας 10 (2), Προίσκος 8 (2), Τόλιας 16 (3), Καματερός 8 (2), Καλόγηρος 6, Ματαλιωτάκης 7, Μουτάφης.

Τρίκαλα Basket-Κόροιβος Αμαλιάδας 48-64

Διαιτητές: Τσάνταλη-Λουλουδιάδης-Νικολαϊδης

Δεκάλεπτα: 19-15, 34-30, 39-46, 48-64

Τρίκαλα Basket (Κουτσοκέρας): Μπλάκσερ 3 (1), Γαζέλας, Αργυρούλης, Τσαφαράς 4, Κοκορέλης 4, Γουάσινγκτον 21 (1), Κολσούζογλου 12, Πηλίτσης, Τάταρης 4 (1)

Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Μάρκου, Λεμπέσης 6 (1), Σλέιτερ 20 (3), Κωνσταντινίδης 3 (1), Πιλάβιος 2, Παρασκευόπουλος 4, Βάρνερ 16, Πετανίδης 7, Κάτζος, Καλιανιώτης 4 (1), Βύρλας 2

Σοφάδες-Ψυχικό 66-70

Διαιτητές: Ζαχαρής-Ταρενίδης-Αγραφιώτης Β.

Δεκάλεπτα: 13-23, 27-34, 45-48, 66-70

Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 7 (2), Χατζής 2, Τουλούπης 8 (1), Πασαγιάννης, Σκρίνσκι 5 (1), Επαμεινώνδας, Ευσταθιάδης 14 (1), Μπουντούρης 7 (1), Πούντος, Σπρίντζιος 10 (1), Καμπερίδης 13

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας 3, Παπαγιάννης 9 (1), Κουκάς 9 (3), Μπουρνελές 5, Χέντερσον 12 (2), Δήμου 2, Καρράς, Γουέλς 18 (1), Ζορμπάς 8, Δημάκος 4

Επόμενη αγωνιστική (4η, 25-27/10)

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

17:00 ΝΕ Μεγαρίδας-Μαχητές Πειραματικό

17:00 Δάφνη-Σοφάδες

17:00 Ψυχικό-ΑΓΕΧ

17:00 Δόξα Λευκάδας-Τρίκαλα Basket

17:00 Νίκη Βόλου-Πρωτέας Βούλας

17:00 Πανερυθραϊκός-Αιγάλεω

17:00 Λαύριο-Παπάγου

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου