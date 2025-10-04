Το φετινό πρωτάθλημα της Elite League, μπορεί να μοιάζει αρκετά σε εκείνο της περυσινής σεζόν, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες βασικές διαφορές, οι οποίες μάλιστα αφορούν την προσπάθεια των ομάδων για την κατάκτηση της πρώτης θέσης και της ανόδου. Πάμε όμως να το δούμε αναλυτικά το θέμα.

Η κάθε ομάδα θα παίξει από δύο φορές με την άλλη, μία εντός έδρας και μία εκτός. Όταν ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος, το μόνο που θα έχει κριθεί σίγουρα είναι οι δύο πρώτοι υποβιβασμοί καθώς αυτή που θα βρίσκεται στη 16η και τη 15η θα πέσουν στη National League 1. Σε αντίθεση όμως με τα περασμένα χρόνια, υπάρχει περίπτωση να έχει κριθεί και ο πρωταθλητής!

Σε περίπτωση όπου η ομάδα που βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας έχει τουλάχιστον 3 νίκες διαφορά από τη δεύτερη, τότε θα παίρνει τον τίτλο του πρωταθλητή και κατ' επέκταση το πρώτο εισιτήριο της ανόδου, χωρίς να χρειάζεται να συμμετέχει στα playoffs και το Final Four.

Με αυτόν τον τρόπο πλέον, όλα τα παιχνίδια θα έχουν ένα ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς οι ομάδες που στοχεύουν για την απευθείας άνοδο, θα έχουν μία επιπλέον πίεση ώστε να δημιουργήσουν διαφορά από τις αντίπαλες διεκδικήτριες. Κάπως έτσι δημιουργούνται πλέον δύο πιθανά σενάρια για τα playoffs.

Σε περίπτωση όπου η πρώτη ομάδα έχει τουλάχιστον τρεις νίκες:

Εάν μετά το τέλος του πρωταθλήματος, η ομάδα που βρισκόταν στην πρώτη θέση της βαθμολογικής κατάταξης έχει τουλάχιστον τρεις νίκες διαφορά από τη δεύτερη και πανηγυρίζει την άνοδο στη Stoiximan GBL, τότε στα playoffs θα αγωνιστούν οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 2 έως και 9.

Εκεί θα τεθούν αντιμέτωπες ως εξής: 2-9, 3-8, 4-7 και 5-6. Νικήτρια ομάδα θα αναδειχθεί η ομάδα εκείνη όπου θα φτάσει πρώτη στις τέσσερις νίκες, μεταφέροντας όμως τα μεταξύ τους αποτελέσματα από τη regular season, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στην έδρα της ομάδας που τελείωσε υψηλότερα.

Ο νικητής του κάθε ζευγαριού θα οδηγείται στο Final Four.

Σε περίπτωση όπου η πρώτη ομάδα ΔΕΝ έχει τουλάχιστον τρεις νίκες:

Στο ενδεχόμενο όπου η ομάδα που κατέλαβε την πρώτη θέση της βαθμολογικής κατάταξης, δεν μπόρεσε να αποκτήσει διαφορά τουλάχιστον τριών νικών, τότε θα αναγκαστεί να μπει και αυτή στη διαδικασία των playoffs. Σε αυτή την περίπτωση τα ζευγάρια θα έχουν ως έξης: 1-8, 2-7, 3-6 και 4-5. Αντίστοιχα, νικήτρια θα είναι η ομάδα εκείνη που θα φτάσει πρώτη της τέσσερις νίκες, μεταφέροντας τα αποτελέσματα από τη regular season.

Οι εκάστοτε νικητές, θα εξασφαλίζουν την πρόκρισή τους στο Final Four όπου θα κριθούν τα δύο εισιτήρια της ανόδου.

Σε κάθε περίπτωση, οι ηττημένοι των ζευγαριών ΔΕΝ θα αγωνίζονται μεταξύ τους και θα καταλαμβάνουν τις θέσεις 5,6,7 και 8 ανάλογα με την κατάταξή τους στη βαθμολογία στο τέλος της πρώτης φάσης.

Με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν πλέον αλλαγές και ως προς τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η Γ' Φάση, δηλαδή το Final Four, το οποίο θα γίνει σε ουδέτερο γήπεδο. Αναλόγως λοιπόν την περίπτωση έχουμε τα εξής σενάρια.

Σε περίπτωση όπου έχει κριθεί ήδη ο πρωταθλητής:

Οι ομάδες που πήραν την πρόκριση από τα playoffs θα αγωνίζονται ως εξής: 2-5 και 3-4, στα πρότυπα ενός κλασικού νοκ άουτ. Οι νικητές στη συνέχεια θα βρεθούν στον τελικό όπου θα κριθεί το δεύτερο εισιτήριο της ανόδου.

Σε περίπτωση όπου ΔΕΝ έχει κριθεί ήδη πρωταθλητής:

Οι ομάδες που έχουν πάρει την πρόκριση από τα playoffs θα παίζουν ως εξής: 1-2 και 3-4. Η νικήτρια του 1-2 θα αναδειχθεί πρωταθλητής της Elite League ενώ ο ηττημένος θα παίξει με τον νικητή του 3-4, ώστε να κριθεί η δεύτερη ομάδα που θα πάρει την άνοδο.

Πέρα από τη «μάχη» για την άνοδο ωστόσο, υπάρχει και η προσπάθεια για την παραμονή στην κατηγορία. Πέρα από τις ομάδες που τελείωσαν την κανονική διάρκεια στη 16η και 15η θέση, στη National League 1 θα ακολουθήσουν δύο ακόμη ομάδες, οι οποίες θα προκύψουν μέσα από play out.

Εκεί θα συμμετέχουν οι ομάδες που τελείωσαν από την 11η μέχρι και τη 14η θέση και θα συναντηθούν ως εξής: 11-14 και 12-13. Αντίστοιχα όπως και στα playoffs, νικήτρια θα είναι η ομάδα που θα φτάσει στις 4 νίκες, μεταφέροντας τα αποτελέσματα της regular season.