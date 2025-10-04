Elite League: Όσα πρέπει να ξέρετε για τη νέα σεζόν
Photo Credits: Χρήστος Ζωίδης
Το πρωτάθλημα της Elite League, τα περασμένα χρόνια ήταν ένα από τα πιο εντυπωσιακά πρωταθλήματα της Ελλάδας, έχοντας προσφέρει πολλές ιστορίες, με αρκετό πάθος και κόσμο να γεμίζει τα γήπεδα της δεύτερης κατηγορίας.
Φέτος, 16 συνολικά ομάδες -σχεδόν- από όλη την Ελλάδα, είναι έτοιμες να πέσουν στη... μαραθώνια μάχη. Άλλες έχουν ως στόχο να πάρουν το εισιτήριο για την άνοδο στη Stoiximan GBL ενώ άλλες θέλουν να σωθούν και να παραμείνουν στην κατηγορία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή η σεζόν μπορεί να αποδειχθεί ως η πιο εντυπωσιακή των τελευταίων ετών, ως προς το θέμα της ανόδου στην κορυφαία κατηγορία.
Το Gazzetta σας παρουσιάζει όλα τα βασικά όπου πρέπει να ξέρετε ώστε να παρακολουθήσετε το πρωτάθλημα της Elite League της περιόδου του 2025-26, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για σήμερα, Σάββατο (4/10) στις 16:00 με το παιχνίδι ανάμεσα στον Πρωτέα Βούλας με τον Παπάγου στις 16:00, ενώ το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει συνολικά επτά ματς.
Το νέο σύστημα διεξαγωγής
Το φετινό πρωτάθλημα της Elite League, μπορεί να μοιάζει αρκετά σε εκείνο της περυσινής σεζόν, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες βασικές διαφορές, οι οποίες μάλιστα αφορούν την προσπάθεια των ομάδων για την κατάκτηση της πρώτης θέσης και της ανόδου. Πάμε όμως να το δούμε αναλυτικά το θέμα.
Η κάθε ομάδα θα παίξει από δύο φορές με την άλλη, μία εντός έδρας και μία εκτός. Όταν ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος, το μόνο που θα έχει κριθεί σίγουρα είναι οι δύο πρώτοι υποβιβασμοί καθώς αυτή που θα βρίσκεται στη 16η και τη 15η θα πέσουν στη National League 1. Σε αντίθεση όμως με τα περασμένα χρόνια, υπάρχει περίπτωση να έχει κριθεί και ο πρωταθλητής!
Σε περίπτωση όπου η ομάδα που βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας έχει τουλάχιστον 3 νίκες διαφορά από τη δεύτερη, τότε θα παίρνει τον τίτλο του πρωταθλητή και κατ' επέκταση το πρώτο εισιτήριο της ανόδου, χωρίς να χρειάζεται να συμμετέχει στα playoffs και το Final Four.
Με αυτόν τον τρόπο πλέον, όλα τα παιχνίδια θα έχουν ένα ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς οι ομάδες που στοχεύουν για την απευθείας άνοδο, θα έχουν μία επιπλέον πίεση ώστε να δημιουργήσουν διαφορά από τις αντίπαλες διεκδικήτριες. Κάπως έτσι δημιουργούνται πλέον δύο πιθανά σενάρια για τα playoffs.
- Σε περίπτωση όπου η πρώτη ομάδα έχει τουλάχιστον τρεις νίκες:
Εάν μετά το τέλος του πρωταθλήματος, η ομάδα που βρισκόταν στην πρώτη θέση της βαθμολογικής κατάταξης έχει τουλάχιστον τρεις νίκες διαφορά από τη δεύτερη και πανηγυρίζει την άνοδο στη Stoiximan GBL, τότε στα playoffs θα αγωνιστούν οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 2 έως και 9.
Εκεί θα τεθούν αντιμέτωπες ως εξής: 2-9, 3-8, 4-7 και 5-6. Νικήτρια ομάδα θα αναδειχθεί η ομάδα εκείνη όπου θα φτάσει πρώτη στις τέσσερις νίκες, μεταφέροντας όμως τα μεταξύ τους αποτελέσματα από τη regular season, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στην έδρα της ομάδας που τελείωσε υψηλότερα.
Ο νικητής του κάθε ζευγαριού θα οδηγείται στο Final Four.
- Σε περίπτωση όπου η πρώτη ομάδα ΔΕΝ έχει τουλάχιστον τρεις νίκες:
Στο ενδεχόμενο όπου η ομάδα που κατέλαβε την πρώτη θέση της βαθμολογικής κατάταξης, δεν μπόρεσε να αποκτήσει διαφορά τουλάχιστον τριών νικών, τότε θα αναγκαστεί να μπει και αυτή στη διαδικασία των playoffs. Σε αυτή την περίπτωση τα ζευγάρια θα έχουν ως έξης: 1-8, 2-7, 3-6 και 4-5. Αντίστοιχα, νικήτρια θα είναι η ομάδα εκείνη που θα φτάσει πρώτη της τέσσερις νίκες, μεταφέροντας τα αποτελέσματα από τη regular season.
Οι εκάστοτε νικητές, θα εξασφαλίζουν την πρόκρισή τους στο Final Four όπου θα κριθούν τα δύο εισιτήρια της ανόδου.
Σε κάθε περίπτωση, οι ηττημένοι των ζευγαριών ΔΕΝ θα αγωνίζονται μεταξύ τους και θα καταλαμβάνουν τις θέσεις 5,6,7 και 8 ανάλογα με την κατάταξή τους στη βαθμολογία στο τέλος της πρώτης φάσης.
Με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν πλέον αλλαγές και ως προς τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η Γ' Φάση, δηλαδή το Final Four, το οποίο θα γίνει σε ουδέτερο γήπεδο. Αναλόγως λοιπόν την περίπτωση έχουμε τα εξής σενάρια.
- Σε περίπτωση όπου έχει κριθεί ήδη ο πρωταθλητής:
Οι ομάδες που πήραν την πρόκριση από τα playoffs θα αγωνίζονται ως εξής: 2-5 και 3-4, στα πρότυπα ενός κλασικού νοκ άουτ. Οι νικητές στη συνέχεια θα βρεθούν στον τελικό όπου θα κριθεί το δεύτερο εισιτήριο της ανόδου.
- Σε περίπτωση όπου ΔΕΝ έχει κριθεί ήδη πρωταθλητής:
Οι ομάδες που έχουν πάρει την πρόκριση από τα playoffs θα παίζουν ως εξής: 1-2 και 3-4. Η νικήτρια του 1-2 θα αναδειχθεί πρωταθλητής της Elite League ενώ ο ηττημένος θα παίξει με τον νικητή του 3-4, ώστε να κριθεί η δεύτερη ομάδα που θα πάρει την άνοδο.
Πέρα από τη «μάχη» για την άνοδο ωστόσο, υπάρχει και η προσπάθεια για την παραμονή στην κατηγορία. Πέρα από τις ομάδες που τελείωσαν την κανονική διάρκεια στη 16η και 15η θέση, στη National League 1 θα ακολουθήσουν δύο ακόμη ομάδες, οι οποίες θα προκύψουν μέσα από play out.
Εκεί θα συμμετέχουν οι ομάδες που τελείωσαν από την 11η μέχρι και τη 14η θέση και θα συναντηθούν ως εξής: 11-14 και 12-13. Αντίστοιχα όπως και στα playoffs, νικήτρια θα είναι η ομάδα που θα φτάσει στις 4 νίκες, μεταφέροντας τα αποτελέσματα της regular season.
Μπορεί οι ισορροπίες ανάμεσα στις ομάδες όπως αναφέραμε νωρίτερα να είναι λεπτές και το πρωτάθλημα να μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλο «θρίλερ», ωστόσο υπάρχουν ορισμένες ομάδες οι οποίες ξεχωρίζουν ως έναν βαθμό από τις υπόλοιπες και θα μπορούσαν να έχουν τον τίτλο του φαβορί.
Μία από αυτές είναι το Λαύριο, το οποίο ύστερα από μία δεκαετία σταθερής παρουσίας στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, την περασμένη αγωνιστική περίοδο δεν μπόρεσε να παραμείνει στη Stoiximan GBL και πλέον ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν στην Elite League. Με προπονητή τον έμπειρο Σάββα Συμεωνίδη και έχοντας στο ρόστερ του παίκτες που έχουν εμπειρία από την κατηγορία, όπως ο Αλέξανδρος Προίσκος και ο Ντρου Κουξχάουσεν, η ομάδα από τη Λαυρεωτική θέλει να δείξει τη δύναμή της και να διεκδικήσει την επιστροφή της στα μεγάλα παρκέ του ελληνικού μπάσκετ.
Μία ακόμη ομάδα η οποία ξεχωρίζει και «φλερτάρει» με τον τίτλο του μεγάλου φαβορί για το πρωτάθλημα, είναι η ΑΓΕ Χαλκίδας. Η... συνέχεια του Ερμή Σχηματαρίου, με τον Νίκο Οικονόμου να συνεχίζει τη σταθερή παρουσία του στον πάγκο. Η Χαλκίδα (τότε ως Ερμής Σχηματαρίου) έχει ήδη μία συμμετοχή σε Final Four ανόδου, ενώ φέτος φαίνεται πως έχει βάλει στόχο την άνοδο στη Stoiximan GBL. Ενδεικτικά, στο ρόστερ υπάρχουν μεταξύ άλλων οι Ανδρέας Κανονίδης, Δημήτρης Γερομιχαλός, Πέτρος Μελισσαράτος, Νίκος Παπαρέγκας, Βούκαν Σάμαρτζιτς αλλά και ο Ζακ Μπράιαντ!
Ο φυσικά ήταν ο παίκτης που είχε προσφέρει τα μέγιστα ώστε ο Μίλωνας να κάνει τη μεγάλη έκπληξη τη σεζόν 2023-24 και να κατακτήσει το πρωτάθλημα και την άνοδο στο Final Four που έγινε στη Sunel Arena.
Πλέον ο Αμερικάνος γκαρντ που είχε αναδειχθεί σε MVP της κατηγορίας, επιστρέφει στην Ελλάδα και μάλιστα θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί ξανά με τον Νίκο Οικονόμου, όπως είχε κάνει και προτού πάει στον Μίλωνα το 2024.
Στη συνέχεια, υπάρχει ο Βίκος Ιωαννίνων. Τα «γεράκια» της Ηπείρου, μπορεί στην αρχή της περασμένης σεζόν να δυσκολεύτηκαν στην αρχή, ωστόσο υπό τις οδηγίες του Μάικ Κουρή, στον δεύτερο γύρο άλλαξε την κατάσταση και μπήκαν μέχρι και τα playoffs.
Φέτος, έχοντας στον πάγκο τον έμπειρο Μιχάλη Μιχελάκο έχει ως στόχο να μπει ξανά στα playoffs και γιατί όχι να φτάσει στο Final Four, έχοντας μεταξύ άλλων στο ρόστερ τους Κουίνσι Άντερσον, Δημήτρη Γράβα, Γιώργο Διαμαντάκο, Γιώργο Αρνόκουρο, τον διεθνή με την εθνική Κύπρου, Κωνσταντίνο Σιμιτζή και τον Σαράντη Μαστρογιαννόπουλο.
Τα μεγάλα «φαβορί»
Οι σταθερές αξίες
Πέρα από τις ομάδες που θα μπορούσαν να θεωρούνται φαβορί, υπάρχουν και άλλες οι οποίες τα τελευταία χρόνια αποτελούν σταθερές αξίες της κατηγορίας, έχοντας υπάρξει άκρως ανταγωνιστικές στη μάχη για την άνοδο ή ακόμα έχουν φτάσει πολύ κοντά σε αυτή.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα μίας τέτοιας ομάδας θα μπορούσε να είναι ο Κόροιβος Αμαλιάδας, ο οποίος βρίσκεται σταθερά στις υψηλές θέσεις, ωστόσο ακόμη δεν έχει καταφέρει να φτάσει στο Final Four της ανόδου. Αντίστοιχα και ο Πανερυθραϊκός που παρά την περασμένη δύσκολη σεζόν, φέτος θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στους κορυφαίους, έχοντας στο ρόστερ μεταξύ άλλων τον Κρεγκ Βίκτορ και τον Αλέξανδρο Σταματογιάννη ενώ στον πάγκο φυσικά βρίσκεται ο Δημήτρης Χουχουλής που βρίσκεται στον σύλλογο εδώ και 25 ολόκληρα χρόνια.
Το Ψυχικό είναι και αυτό μία από τις σταθερές αξίες της κατηγορίας, έχοντας πάρει στο παρελθόν μάλιστα και το εισιτήριο για την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία, χωρίς να παίξει όμως σε αυτή. Με τον Γιώργο Ρεμεντέλα στον πάγκο και έχοντας έμπειρους παίκτες στο ρόστερ όπως ο Γιάννης Δημάκος και ο Γιώργος Κούκας, η αθηναϊκή ομάδα θα μπορούσε να κάνει... ζημιές και φέτος. Ανάμεσα στις ομάδες που θα μπορούσαν να κυνηγήσουν μία εντυπωσιακή πορεία τη φετινή σεζόν, είναι ο Πρωτέας Βούλας. Ιάκωβος Μιλεντίγιεβιτς, Παναγιώτης Κόης, Στράτος Βουλγαρόπουλος είναι μερικοί από τους παίκτες του Κωνταντίνου Καλαμπάκου. Ενδεχομένως η ομάδα από τη Βούλα να μπορούσε να είναι και αυτή ένα από τα μεγάλα φαβορί για την άνοδο.
Η Νεανική Εστία Μεγαρίδος ήταν πέρυσι μία από τις καλύτερες ομάδες της Elite League, έχοντας φτάσει μία... ανάσα από την άνοδο και έχοντας βγει τροπαιούχος του UNICEF Trophy, μέσω του οποίου βρέθηκε στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Με αρκετές αλλαγές φέτος στο ρόστερ αλλά με σταθερή παρουσία τον Γιώργο Μάνταλο στον πάγκο, μένει να δούμε τη μπορεί να παρουσιάσει η ομάδα από τα Μέγαρα. Μία ακόμη ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο πάνω μισό της βαθμολογίας, είναι η Δόξα Λευκάδας. Ο Γιάννης Σαχπατζίδης που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ψηλούς της κατηγορίας ετοιμάζεται για μία ακόμη σεζόν στην ομάδα της Λευκάδας, στην οποία προπονητής βρίσκεται ο Θοδωρής Τερζής.
Η νέα σεζόν είναι πλέον εδώ. Μία ακόμη χρονιά αρχίζει. Όπως είπαμε 16 ομάδες, 30 αγωνιστικές στη regular season +playoffs +play outs και φυσικά το Final Four της ανόδου. Ομάδες από την Αττική, από τη Θεσσαλονίκη και την περιφέρεια, με κόσμο και ιστορία.
Το πρωτάθλημα της Elite League αναμένεται να είναι για μία ακόμη χρονιά ανταγωνιστικό με κάθε ομάδα να κυνηγάει τη νίκη. Άλλες για να βρεθούν ένα βήμα πιο κοντά στην άνοδο και άλλες για την παραμονή.
Ομάδες με ιστορία, ομάδες με κόσμο, ομάδες με σταθερή παρουσία στην κατηγορία, παίκτες έμπειροι, ξένοι που έχουν αφήσει ιστορία στην κατηγορία και γενικότερα στις μικρότερες κατηγορίες. Όλα αυτά συνθέτουν ένα ιδιαίτερο τοπίο και μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να εξελιχθεί στα παρκέ της δεύτερης κατηγορίας μία μεγάλη «μάχη».
Η λίστα των ομάδων της Elite League
- Βίκος Ιωαννίνων
- Δόξα Λευκάδας
- Χαλκίδα
- Κόροιβος
- ΝΕΜ
- Πανερυθραϊκός
- Παπάγου
- Πρωτέας Βούλας
- Τρίκαλα
- Ψυχικό
- Νίκη Βόλου
- Μαχητές
- Λαύριο
- Αιγάλεω
- Δάφνη
- ΓΣ Σοφάδων